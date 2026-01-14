Ελληνικό... άρωμα στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ της Ευρώπης - Η θέση του Παυλίδη και ο Ελ Καμπί

Αμετάβλητη παραμένει η κατάσταση στην κορυφή της λίστας των πιο «καυτών» σκόρερ της Ευρώπης, με τον Χάρι Κέιν και τον Έρλινγκ Χάαλαντ να συνεχίζουν χέρι-χέρι στην πρώτη θέση. Ο Άγγλος φορ της Μπάγερν Μονάχου και ο Νορβηγός killer της Μάντσεστερ Σίτι έχουν πετύχει από 20 γκολ στα πρωταθλήματά τους, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν σταθερές… εγγυήσεις στο σκοράρισμα.

Πίσω τους ακολουθούν δύο παίκτες που διανύουν επίσης εξαιρετική σεζόν. Ο Αγιάσε Ουέντα έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη Φέγενορντ, ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζει να κάνει τη διαφορά με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Αμφότεροι βρίσκονται στα 18 γκολ και μοιράζονται την τρίτη θέση.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακή χρονιά με την Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός μετρά 17 γκολ και φιγουράρει στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας, αποδεικνύοντας πως συγκαταλέγεται πλέον στους πιο αποτελεσματικούς φορ της Ευρώπης.

Παρουσία στην πρώτη δεκάδα έχει και το ελληνικό ποδόσφαιρο μέσω του Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις σε Ελλάδα και Αφρική, συνδυάζοντας τις εγχώριες υποχρεώσεις με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η πρώτη δεκάδα των σκόρερ στην Ευρώπη