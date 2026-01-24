Χάος στην Μπενφίκα του Παυλίδη: Οπαδοί «στρίμωξαν» Μουρίνιο και διοίκηση (vids)

Η πίεση γύρω από τη Μπενφίκα αυξάνεται επικίνδυνα και το «ντού» των οπαδών της ομάδας το πρωινό του Σαββάτου στο προπονητικό κέντρο του Σεϊσάλ, το απέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Περίπου 200 οργανωμένοι φίλαθλοι της ομάδας έδωσαν το «παρών» έξω από τις εγκαταστάσεις, θέλοντας να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα της ομάδας, τα αρνητικά αποτελέσματα και τη συνολική πορεία της σεζόν, που μέχρι στιγμής απέχει πολύ από τις προσδοκίες.



Το αγωνιστικό πισωγύρισμα είναι εμφανές. Στο πρωτάθλημα, η Μπενφίκα βρίσκεται στο -10 από την πρωτοπόρο Πόρτο, απόσταση που για τα δεδομένα της Liga Portugal μοιάζει σχεδόν απαγορευτική. Στην Ευρώπη, η ήττα με 2-0 από τη Γιουβέντους στο Τορίνο για το Champions League έμοιαζε να «σφραγίζει» το κλίμα απογοήτευσης, καθώς περιόρισε δραστικά τις ελπίδες συνέχειας στη διοργάνωση. Αυτή ακριβώς η βραδιά στο Τορίνο λειτούργησε ως καταλύτης για την κινητοποίηση των οπαδών.

Αρχικά, τέσσερις εκπρόσωποι του γκρουπ ζήτησαν να μιλήσουν με ανθρώπους της διοίκησης και, μετά από συνεννόηση, τους επετράπη η είσοδος. Λίγο αργότερα, άνοιξε ο δρόμος και για τους υπόλοιπους, με την κατάσταση να παραμένει ελεγχόμενη και χωρίς επεισόδια. Τους φιλάθλους υποδέχθηκαν ο γενικός διευθυντής Μάριο Μπράνκο, ο τεχνικός διευθυντής Σιμάο Σαμπρόσα, ο προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς και οι τέσσερις αρχηγοί της ομάδας. Νίκο Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Άουρσνες και Τομάς Αραούχο.



Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι οπαδοί μετέφεραν ξεκάθαρα την αγανάκτησή τους για τις εμφανίσεις και ζήτησαν περισσότερη ευθύνη και διαφάνεια. Από την πλευρά του, ο Ζοσέ Μουρίνιο προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, τονίζοντας ότι η ομάδα έχει πληγεί από πολλούς τραυματισμούς, κάνοντας αναφορά και σε άτυχα αποτελέσματα που, κατά την άποψή του, επηρεάστηκαν από διαιτητικές αποφάσεις. Ο Πορτογάλος τεχνικός υποσχέθηκε ότι θα παλέψει μέχρι τέλους για να αντιστρέψει την κατάσταση και διαβεβαίωσε πως θα «δώσει τη ζωή του» για το κλαμπ.

Λίγο μετά τη συνάντηση, η Μπενφίκα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία περιέγραψε τα γεγονότα και το κλίμα της συζήτησης. Αναλυτικά, ανέφερε:



Η ανακοίνωση της Μπενφίκα:



«Μια ομάδα φιλάθλων της Μπενφίκα επισκέφθηκε αυθόρμητα και ειρηνικά τις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Σεϊσάλ το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου. Κατόπιν πρόσκλησης και άδειας του γενικού διευθυντή, Μάριο Μπράνκο, τους επετράπη η είσοδος στις εγκαταστάσεις και οργανώθηκε συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο τεχνικός διευθυντής Σιμάο Σαμπρόσα, ο προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο και οι αρχηγοί της ομάδας Νίκο Οταμέντι, Αντόνιο Σίλβα, Φρέντρικ Άουρσνες και Τομάς Αραούχο.Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, εγκάρδιας επικοινωνίας και δημιουργικού πνεύματος, ολοκληρώθηκε δε με τη διαβεβαίωση για ενισχυμένη δέσμευση στην ενότητα, η οποία είναι πιο απαραίτητη από ποτέ σε αυτή τη φάση, ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Μπενφίκα έως το τέλος της σεζόν»