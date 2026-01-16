Ο Ζοσέ Μουρίνιο έδειξε γιατί είναι... Special και ύψωσε «ασπίδα» προστασίας στον Βαγγέλη Παυλίδη

Η Μπενφίκααποκλείστηκε από την Πόρτο από την συνέχεια του Κυπέλλου Πορτογαλίας, καθώς ηττήθηκε με 1-0. Ο Βαγγέλης Παυλίδης εξελίχθηκε σε μοιραίο της αναμέτρησης καθώς έχασε τεράστια ευκαιρία στο 91' για να ισοφαρίσει και να στείλει το ματς στην παράταση.

Ο διεθνής επιθετικός, βρέθηκε μόνος του προ κενής εστίας, σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από τη γραμμή, με τον Ντιόγκο Κόστα εξουδετερωμένο, και ενώ η κατάσταση έμοιαζε σαν ένα εύκολο γκολ, ο Παυλίδης δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, και αστόχησε, με την απογοήτευσή του να είναι εμφανής. Ο Ζοσέ Μουρίνιο έδειξε έναν από τους λόγους που θεωρείται κορυφαίος στην διαχείριση των ποδοσφαιριστών του, παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια του.

Σύφωνα με δημοσιεύματα, ο Special One ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταλογίσει την ευθύνη του αποκλεισμού στον Παυλίδη, και φρόντισε να τονώσει την αυτοπεποίθηση του παίκτη, τονίζοντας πως η συνολική προσφορά του στη σεζόν είναι αυτή που μετράει και όχι μια άτυχη στιγμή.

Ο Παυλίδης διανύει μια φανταστική σεζόν, καθώς είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας έχοντας σημειώσει 24 γκολ και έχει μοιράσει 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ φιγουράρει στην κορυφή των σκόρερ του πρωταθλήματος με 17 τέρματα, αφήνοντας πίσω του τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ (15 γκολ). Ο έμπειρος Πορτογάλος τεχνικός γνωρίζει πως χρειάζεται τον 30χρονο επιθετικό «ζεστό» και ψυχολογικά έτοιμο, αν θέλει να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, γι' αυτό και έσπευσε να υψώσει «τείχος» γύρω από τον επιθετικό του.