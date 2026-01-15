Η Πόρτο «απάντησε» στον Μουρίνιο με επικό τρόπο μετά τον αποκλεισμό της Μπενφίκα στο Κύπελλο

Η Πόρτο πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας επικρατώντας 1-0 της Μπενφίκα του Ζοζέ Μουρίνιο, με το μοναδικό τέρμα να σημειώνεται από τον Μπέντναρεκ στις αρχές του αγώνα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Ντραγκάο, οι «δράκοι» δεν έχασαν την ευκαιρία να απαντήσουν σε πρόσφατη δήλωση του προπονητή του Βαγγέλη Παυλίδη, Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε πει πως η Πόρτο είναι «εύκολη στο να αναλυθεί».

Στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στα social media αναρτήθηκε μια φωτογραφία από το παιχνίδι συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Εύκολο να την αναλύεις, δύσκολο να την νικάς», στέλνοντας με αυτό τον τρόπο το δικό της μήνυμα στον άλλοτε προπονητή της, που θριάμβευσε τη σεζόν 2003-2004 κατακτώντας το Τσάμπιονς Λιγκ.

Futebol Clube do Porto.



Fáceis de analisar, difíceis de bater 🫤#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xKQCjWIixi — FC Porto (@FCPorto) January 14, 2026

Αυτή η κίνηση των πρωτοπόρων της Λίγκα Πορτουγκάλ έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Πόρτο αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ακόμα αήττητη στο πρωτάθλημα της, με 10 πόντους διαφορά από τη Μπενφίκα και 7 από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.