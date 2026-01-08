Οδυνηρός αποκλεισμός για την Μπενφίκα - Σκόραρε με πέναλτι ο Παυλίδης (video)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε ξανά, η Μπενφίκα βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση, όμως η Μπράγκα διατήρησε το προβάδισμα, έφυγε νικήτρια από την πρωτεύουσα και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας μετά από νίκη με σκορ 3-1.

Οι «αετοί» δυσκολεύτηκαν να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα της Μπράγκα, η οποία τιμώρησε τους γηπεδούχους με δύο γκολ στο ανοιχτό γήπεδο.

Οι φιλοξενούμενοι έθεσαν τις βάσεις της πρόκρισης, ήδη από το πρώτο ημίχρονο σκοράροντας δύο φορές (19', 33'). Ο Παυλίδης έκανε το 2-1 (64') για την Μπενφίκα, όμως η Μπράγκα βρήκε τρίτο τέρμα (81') και «σφράγισε» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό κόντρα στη Γκιμαράες.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπενφίκα ξεκίνησε «ορεξάτη» και ο Παυλίδης απείλησε στο 4ο λεπτό μετά από ωραία ενέργεια του Ντέντιτς, όμως ο Χόρνιτσεκ απομάκρυνε ενστικτωδώς.

Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, η Μπράγκα επιτέθηκε από τα δεξιά με τον Σαλαζάρ, ο οποίος γύρισε την μπάλα στον Βίκτορ, που υποδέχθηκε και εκτέλεσε τον Τρουμπίν γράφοντας το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Ο Ροντρίγκο Σαλαζάρ τιμώρησε εκ νέου την άμυνα των «αετών», διπλασιάζοντας τα τέρματα της Μπράγκα με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Ουρουγουανός επιθετικός κουβάλησε τη μπάλα από το αμυντικό τρίτο των φιλοξενούμενων, φτάνοντας μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Στο ενδιάμεσο προσπέρασε τρεις παίκτες της Μπενφίκα, πριν σουτάρει με δύναμη, γράφοντας το 2-0 (31').

Γκολ ο Παυλίδης - Αποκλεισμός για την Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης απάντησε με εύστοχη εκτέλεσε πέναλτι (63'), το οποίο κέρδισε ο ίδιος, μειώνοντας για τη Μπενφίκα σε 2-1.

Η Μπενφίκα, βέβαια δεν κατόρθωσε να φτάσει στην ισοφάριση και η Μπράγκα «σφράγισε» την πρόκριση στο τελικό, σκοράροντας για τρίτη φορά στο παιχνίδι (81'), έπειτα από ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα Τρουμπίν. Σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ο Λαγκερμπίλκε.

Η Μπράγκα θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας την έτερη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης Γκιμαράες, που απέκλεισε το βράδυ της Τρίτης (07/01) την Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη.

Μπενφίκα (Ζοζέ Μουρίνιο): Τρούμπιν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Σίλβα, Ρίος, Όρσνες, Μπαρέιρο, Σουντάκοφ, Παυλίδης

Μπράγκα (Βισένς Κάρλος): Χόρνιτσεκ, Λαγκερμπιέλκε, Καρβάλιο, Αρέι-Εμπί, Ντόργκελες, Γκρίλιτς, Μουτίνιο, Λέλο, Θάλασαρ, Βίκτορ, Ρικάρντο Όρτα