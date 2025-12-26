Ιωαννίδης για Παυλίδη: «Είμαστε καλοί φίλοι εκτός γηπέδου, μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει»

Ο Φώτης Ιωαννίδης άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του πριν από λίγους μήνες, αφήνοντας την Ελλάδα και μετακομίζοντας στη Λισαβόνα για λογαριασμό της Σπόρτινγκ. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έχει ήδη αρχίσει να «συστήνεται» στο πορτογαλικό κοινό, μετρώντας έξι γκολ και τρεις ασίστ στις πρώτες 18 εμφανίσεις του σε όλες τις διοργανώσεις.

Στα «Λιοντάρια» συνυπάρχει με έναν ακόμη Έλληνα, τον πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Γιώργο Βαγιαννίδη, την ώρα που απέναντί τους βρίσκεται ο μεγάλος ανταγωνιστής για τον τίτλο, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη. Οι «Αετοί», με τον Παυλίδη σε εντυπωσιακή φόρμα και ήδη 43 γκολ μέσα στο 2025, δίνουν σκληρή μάχη με Σπόρτινγκ και Πόρτο σε ένα πρωτάθλημα που εξελίσσεται σε θρίλερ.

Σε συνέντευξή του στο CNN Πορτογαλίας, ο Ιωαννίδης μίλησε για τον συμπατριώτη του Παυλίδη, τις φιλοδοξίες της Σπόρτινγκ για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και τον έντονο ανταγωνισμό στην επίθεση της ομάδας, όπου βασικός του «αντίπαλος» για τη θέση είναι ο Λουίς Σουάρες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιωαννίδης

«Με τον Παυλίδη είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, αλλά καλοί φίλοι εκτός. Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει, είναι πολύ καλός παίκτης και χαίρομαι για εκείνον», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας φορ, για να προσθέσει σχετικά με τη μάχη του τίτλου: «Τρεις σπουδαίες ομάδες διεκδικούν το πρωτάθλημα, όμως νιώθω ότι η Σπόρτινγκ είναι η πιο ολοκληρωμένη και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το three-peat; Όλοι πιστεύουμε ότι είναι εφικτό».

Αναφερόμενος στον ανταγωνισμό στην επίθεση, τόνισε: «Με τον Σουάρες είμαστε διαφορετικοί τύποι επιθετικών, αλλά νιώθω άνετα παίζοντας μαζί του, όπως κι εκείνος μαζί μου. Έχουμε καλή επικοινωνία και μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος. Ξέρω τι μπορώ να προσφέρω και με τον χρόνο θα γίνομαι καλύτερος. Πρέπει να δώσω περισσότερα».