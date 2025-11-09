Στη Λισαβόνα για τον Φώτη Ιωαννίδη η Ελένη Βουλγαράκη (video)

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε με τους followers της ένα βίντεο στο Instagram από το ταξίδι της στην πορτογαλική πρωτεύουσα, δείχνοντας τη στήριξή της στον πρώην σέντερ φορ του Παναθηναϊκού. Ο Ιωαννίδης, που αγωνίζεται από τον Σεπτέμβρη του 2025 στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μαζί με τον μπακ Γιώργο Βαγιαννίδη, μετρά 18 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ και δείχνει να βρίσκει τα πατήματα του στην Liga Portugal.

Το ζευγάρι συνεχίζει τη σχέση του από απόσταση, με την Ελένη Βουλγαράκη να επιλέγει να βρεθεί κοντά στον Φώτη, μοιράζοντας στιγμές από το ταξίδι της στα social media.

Στο βίντεο, έγραψε χαρακτηριστικά «Life lately», δείχνοντας στους followers της πώς κυλά η ζωή της τον τελευταίο καιρό.