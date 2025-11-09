Ο Γιάννης Αλαφούζος στη Λεωφόρο μετά από καιρό για το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Η παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αποτέλεσε ένα από τα στιγμότυπα της βραδιάς στο ντέρμπι Παναθηναϊκού - ΠΑΟΚ. Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» βρέθηκε ξανά στο γήπεδο μετά από αρκετό καιρό, επιλέγοντας να παρακολουθήσει από κοντά μία από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις της σεζόν. Ο φακός τον συνέλαβε πριν τη σέντρα σε φιλική συνομιλία με τον Γιάννη Κώτσιρα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω μυϊκού προβλήματος. Ο Έλληνας μπακ, παρότι προπονήθηκε κανονικά την παραμονή του αγώνα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί, με τον Τιν Γεντβάι να καλύπτει τη θέση του. Παράλληλα, είχε για αρκετή ώρα θερμή συζήτηση με τον επιχειρηματία Σπύρο Θεοδωρόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της Chipita και έναν από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες του χώρου. Ο Θεοδωρόπουλος, που στο παρελθόν είχε εκφράσει ενδιαφέρον να επενδύσει στον Παναθηναϊκό.

EUROKINISSI