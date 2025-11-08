Δεδομένη η αποχώρηση του Μανδά από τη Λάτσιο τον Ιανουάριο-Παρακολουθεί από κοντά ο Παναθηναϊκός

Ο Χρήστος Μανδάς φαίνεται πως ζει τους τελευταίους του μήνες στη Λάτσιο, καθώς τα ιταλικά ρεπορτάζ επιμένουν πως ο Έλληνας τερματοφύλακας θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο. Ο 24χρονος γκολκίπερ εμφανίζεται απογοητευμένος από τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής του και, όπως όλα δείχνουν, αναζητά νέο σταθμό στην καριέρα του.

Την περίπτωσή του παρακολουθεί στενά ο Παναθηναϊκός, που ψάχνει τερματοφύλακα ικανό να κάνει τη διαφορά και να καλύψει ιδανικά τις απαιτήσεις του Ράφα Μπενίτεθ. Οι «πράσινοι» βλέπουν στον Μανδά μια έτοιμη, αξιόπιστη λύση με προοπτική, ενώ και η Λάτσιο φέρεται διατεθειμένη να ακούσει προτάσεις, αφού η αξία του έχει μειωθεί αισθητά. Αν όλα εξελιχθούν όπως δείχνουν, ο πρώην πορτιέρο του ΟΦΗ δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.