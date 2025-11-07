Ο Μπενίτεθ έβαλε την υπογραφή του στο πιο ώριμο ευρωπαϊκό ματς του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε ένα καθοριστικό «διπλό» στη Σουηδία, επικρατώντας 1-0 της Μάλμε, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει εντυπωσιακό ευρωπαϊκό ντεμπούτο και την ομάδα να δείχνει χαρακτήρα, υπομονή και τακτική πειθαρχία σε κάθε ζώνη του γηπέδου.



Στο πρώτο ημίχρονο, η Μάλμε πίεσε ψηλά και ανάγκασε τον Παναθηναϊκό σε αρκετά λάθη κατοχής. Η άμυνα 5-3-2 των Σουηδών δοκίμασε τις αντοχές των «πράσινων», αλλά ο Πάλμερ-Μπράουν αναλάμβανε ρόλο «κόφτη» στην καρδιά της άμυνας, καλύπτοντας διαδρόμους και κόβοντας επικίνδυνες συνδυαστικές ενέργειες της επίθεσης των γηπεδούχων. Ο Λαφόν ήταν σε μεγάλο βράδυ, κράτησε το μηδέν με καθοριστικές αποκρούσεις, ενώ οι πλευρές με Τετέ και Ζαρουρί δυσκολευόταν να αναπτυχθούν, χωρίς τη τελική πάσα. Οι δύο μεγάλες «πράσινες» επιθετικές στιγμές πριν το γκολ του Τζούρισιτς, χαμένο πέναλτι από τον Σφιντέρσκι και δοκάρι του Τετέ, έδειξαν ότι η ψυχολογία έπρεπε να κρατηθεί σε καλά επίπεδα και να έρθει με υπομονή το γκολ που έτσι όπως κυλούσε η αναμέτρηση θα έδινε και νίκη.

Ο καθοριστικός Τσέριν στον άξονα

Η είσοδος του Τσέριν στο 60′ άλλαξε πλήρως την ισορροπία. Ο νεοφερμένος μέσος έδωσε μεγαλύτερη κυκλοφορία μπάλας, άνοιξε το γήπεδο με κάθετες μεταβιβάσεις και επέτρεψε στον Τζούριτσιτς να μετατοπιστεί αριστερά, δημιουργώντας δύο εσωτερικά ανοίγματα για τον Μπακασέτα να κινείται πίσω από τον φορ. Η ομάδα πέρασε σε ένα πιο «υβριδικό» 4-2-3-1, με δύο κόφτες (Πάλμερ-Μπράουν και Τσέριν) και τρεις δημιουργικούς παίκτες πίσω από τον Πάντοβιτς που ήταν ο φορ του Παναθηναϊκού σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, κλειδώνοντας τον χώρο στον άξονα και απελευθερώνοντας τις πτέρυγες για επιθετικές συνεργασίες.

Ο Τσέριν περνάει στο ματς στη θέση του Σιώπη/Eurokinissi

Από το 55′ και μετά, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε, κέρδιζε μονομαχίες, είχε ρυθμό, δοκάρια και συνεχόμενες τελικές. Η Μάλμε αναγκάστηκε να υποχωρήσει και η κατοχή μπάλας άγγιξε το 60%, με τους «πράσινους» να δείχνουν υπομονή και οργανωμένη πίεση. Το γκολ του Τζούριτσιτς στο 85′ ήταν απόρροια αυτού του τακτικού πλάνου, αλλά η θέση του και η αποφασιστικότητα του Τζούρισιτς στην τελική ενέργεια (ακόμα και αν κόντραρε) έκαναν τη διαφορά, δείχνοντας τη σωστή εκτέλεση των ρόλων που είχε σχεδιάσει ο Μπενίτεθ.



Κορυφαίος παίκτης ο Πάλμερ-Μπράουν, που λειτούργησε ως «ασπίδα» στο κέντρο της άμυνας, κόβοντας κάθετο παιχνίδι και αναχαιτίζοντας επιθετικούς της Μάλμε. Ο Τζούριτσιτς έδωσε φρεσκάδα και επιθετικές λύσεις, ο Τετέ και ο Ζαρουρί ανέπτυξαν συνδυασμούς και δημιούργησαν ρήγματα από τις πτέρυγες, ενώ ο Λαφόν κράτησε το μηδέν με καθοριστικές αποκρούσεις.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός φτάνει τους έξι βαθμούς και κρατά ζωντανή την υπόθεση πρόκρισης στους «16» του Europa League. Τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια με Στουρμ Γκρατς και Βικτόρια Πλζεν θα είναι καθοριστικά, αλλά η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου δείχνει ότι με σωστή τακτική, πειθαρχία, υπομονή και ευφυείς αλλαγές, ο Παναθηναϊκός μπορεί να σταθεί και πάλι σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο.