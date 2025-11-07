Tα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League μετά τις νίκες ΠAOK και Παναθηναϊκού

Ο ΠΑΟΚ πήρε μια εύκολη και θριαμβευτική νίκη κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις με 4-0 στη Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Ελβετοί έμειναν με παίκτη λιγότερο μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Δικέφαλος με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο και με γκολ των Μπιάνκο (54'), Γιακουμάκη (67'), Κωνσταντέλια (72') και Μπάμπα (76') ονειρεύεται την απευθείας πρόκριση στους «16».

Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός με γκολ του Τζούριτσιτς στο 85ο λεπτό πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 κόντρα στη Μάλμε, στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι έχασαν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι (20’) στο πρώτο ημίχρονο, είχαν δοκάρι με τον Τετέ στην επανάληψη (67’) αλλά Τζούριτσιτς στο τέλος χάρισε τους τρεις βαθμούς της νίκης στην ομάδα του.

Η βαθμολογία του Europa League

1. Μίντιλαντ 4 (11-3) 12

2. Φράιμπουργκ 4 (8-3) 10

3. Φερεντσβάρος 4 (8-4) 10

4. Θέλτα 4 (9-4) 9

5. Μπράγκα 3 (8-4) 9

6. Άστον Βίλα 4 (6-2) 9

7. Λιόν 3 (5-2) 9

8. Μπέτις 4 (6-2) 8

---------------------------------

9. Πλζεν 4 (6-2) 8

10. ΠΑΟΚ 4 (9-6) 7

11. Μπραν 4 (5-2) 7

12. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 4 (7-6) 7

13. Γκενκ 4 (5-4) 7

14. Πόρτο 4 (4-4) 7

15. Φενέρμπαχτσε 4 (4-4) 7

16. Παναθηναϊκός 4 (7-6) 6

17. Βασιλεία 4 (6-5) 6

18. Ρόμα 4 (5-4) 6

19. Λιλ 4 (6-6) 6

20. Στουτγκάρδη 4 (4-4) 6

21. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 4 (4-5) 6

22. Γιουνγκ Μπόις 4 (6-10) 6

23. Νότιγχαμ Φόρεστ 4 (6-5) 5

24. Μπολόνια 4 (3-3) 5

----------------------------------------

25. Στουρμ Γκρατς 4 (3-5) 4

26. Ερυθρός Αστέρας 4 (3-5) 4

27. Σέλτικ 4 (4-7) 4

28. Φέγενορντ 4 (3-6) 3

29. Ζάλτσμπουργκ 4 (4-6) 3

30. Στεάουα 4 (3-6) 3

31. Λουντογκόρετς 4 (5-9) 3

32. Ουτρέχτη 4 (1-5) 1

33. Μάλμε 4 (2-7) 1

34. Μακάμπι Τελ Αβίβ 4 (1-8) 1

35. Νις 4 (4-9) 0

36. Ρέιντζερς 4 (1-8) 0

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής