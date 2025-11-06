Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης έξω από το «Βίλα Παρκ» πριν το Άστον Βίλα - Μακάμπι Τελ Αβίβ (video)

Υπό δρακόντεια ασφαλιστικά μέτρα, η Άστον Βίλα υποδέχτηκε την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Βίλα Παρκ» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότεροι από 700 αστυνομικοί επιστρατεύτηκαν για την ασφαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, πριν από την έναρξη της οποίας υπήρξε ειρηνική διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.

Ο κόσμος που βρέθηκε έξω από το «Βίλα Παρκ» κρατούσε πανό στα οποία ζητούσε να λήξει ο πόλεμος, με ένα πλακάτ που έγραφε «το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να καλύπτει γενοκτονίες», να αποτελεί το πιο δυνατό μήνυμα της συγκέντρωσης. Ταυτόχρονα, αρκετοί από όσους βρέθηκαν στην συγκέντρωση απορούν με την απόφαση της UEFA να μην αποβάλει το Ισραήλ, την ώρα που η Ρωσία παραμένει εκτός των διοργανώσεων της λόγω του πολέμου με την Ουκρανία.

Υπενθυμίζουμε ότι η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις έχει «παγώσει», με τη FIFA και την UEFA να αναβάλλουν τις αποφάσεις τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας El Pais, η πρόσφατη πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτική διευθέτηση στη Γάζα λειτούργησε ως βολικό άλλοθι για να αποφευχθούν οι άμεσες κυρώσεις.

Δείτε το VIDEO της διαδήλωσης