Η Ελλάδα ανεβαίνει στη βαθμολογία της UEFA και «κοιτάζει» την Τσεχία
Οι επιτυχίες ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και η ισοπαλία της ΑΕΚ χάρισαν πολύτιμους βαθμούς και κράτησαν ζωντανή τη μάχη για τη 10η θέση.
Οι νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, μαζί με την ισοπαλία της ΑΕΚ, έδωσαν σημαντική ώθηση στη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα παραμένει 11η, όμως πλέον έχει πλησιάσει επικίνδυνα την Τσεχία, που βρίσκεται στη 10η θέση, μειώνοντας τη διαφορά στους 2.788 βαθμούς. Με τέσσερις ομάδες να συνεχίζουν στην Ευρώπη, η προοπτική για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο είναι πιο ρεαλιστική από ποτέ.
Την ίδια στιγμή, οι διαφορές με Πολωνία και Νορβηγία αυξάνονται, γεγονός που «κλειδώνει» τουλάχιστον την 11η θέση προς το παρόν.
Η βαθμολογία της UEFA
09. Τουρκία 47.000 (3/5)
10. Τσεχία 43.100 (4/5)
11. Ελλάδα 40.312 (4/5)
12. Πολωνία 38.875 (4/4)
13. Νορβηγία 38,187 (2/5)
14. Δανία 37.481 (2/4)
15. Ελβετία 33.100 (3/5)
16. Αυστρία 32.850 (3/5)
17. Κύπρος 31.787 (3/5)