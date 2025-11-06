ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 1-1: Ο Γιόβιτς με -κανονικό- πέναλτι έσωσε τον βαθμό για την Ένωση

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία (1-1) με τη Σάμροκ Ρόβερς, στην 3η αγωνιστική του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έπαιζε... μόνη της σε όλο το παιχνίδι, βρέθηκε πίσω στο σκορ με ένα πέναλτι-φάντασμα στο 21', με τον Γιόβιτς (89')από την άσπρη βούλα να δίνει το ελάχιστο που δικαιούταν η ΑΕΚ από το παιχνίδι. H Ένωση ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 τελικές και κατοχή μπάλας στο 80%, με την Σάμροκ να μετρά μονάχα μια τελική, την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι!

Το ματς

Η πρώτη φάση για την ΑΕΚ ήρθε μόλις στο 9', με τον Κουτέσα να κινείται στην πλάτη της άμυνας της Σάμροκ, να παίρνει μια εξαιρετική κάθετη, ο Μαγκίτι απομάκρυνε με τα πόδια και απέτρεψε το γκολ. Η Ένωση είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού, παρόλα αυτά οι φιλοξενούμενοι στη μοναδική φορά που πάτησαν τη περιοχή του Στρακόσια κέρδισαν πέναλτι για ανατροπή του Μαρίν. Ο Μπέρκ ανέλαβε την εκτέλεση και στο 21' έδωσε προβάδισμα στην Σάμροκ Ρόβερς.

Το γκολ στη μοναδική φάση των αντιπάλων της έφερε νευρικότητα στην ΑΕΚ, που μπορεί να είχε πολύ υψηλά ποσοστά κατοχής (πάνω από 70%), έκανε εύκολα λάθη και δεν δημιούργησε ουσιαστικές φάσεις. Στο 40' ο Γκατσίνοβιτς προσπάθησε να σκοράρει με ένα συρτό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Μαγκίτι. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μαρίν προσπάθησε να βάλει ένα εντυπωσιακό γκολ εκτελώντας από τη γωνία της περιοχής, το οποίο πέρασε αρκετά πάνω από την εστία της Σάμροκ.

Eurokinissi

Με τη συμπλήρωση 50 λεπτών η ΑΕΚ έφτασε στην ισοφάριση με την προβολή του Γιόβιτς μετά την ασταθή επέμβαση του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, τέρμα το οποίο δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ του Σέρβου. Οι παίκτες του Νίκολιτς απειλούσαν διαρκώς στο δεύτερο ημίχρονο, με την Σάμροκ να προσπαθούν να χαμηλώσουν τον ρυθμό με συνεχόμενες καθυστερήσεις και διακοπές. Στο 60ο λεπτό ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά από τη σέντρα του Ρότα, με τον Μαγκίτι να μπλοκάρει σχετικά εύκολα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ομάδα του Νίκολιτς ήρθε στο 82', με τον Γκατσίνοβιτς να σεντράρει εξαιρετικά για τον Γίοβιτς, αυτός όμως παρότι αμαρκάριστος μέσα σ5τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα άουτ με την προβολή που δοκίμασε. Δύο λεπτά αργότερα ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ για χέρι αμυντικού της Σάμροκ και παρά την διαφωνία του με τον VAR, ο Μονουέρα επέμεινε στην απόφαση του. Ο Γιόβιτς πήρε την ευθύνη και στο 89' ισοφάρισε.

Eurokinissi

Στις καθυστερήσεις ο Σέρβος επιθετικός έχασε μια μοναδική ευκαιρία από κοντά να πετύχει την ολική ανατροπή, σε μια φάση που οι κιτρινόμαυροι διαμαρτύρονται για τράβηγμα στον Γιόβιτς. Στα υπόλοιπα λεπτά των καθυστερήσεων η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βρει το «χρυσό» γκολ της νίκης, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τελικό σφύριγμα του Μονουέρα.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Γιόβιτς.

Σάμροκ Ρόβερς: ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Οσάλιβαν, Μάθιους, Μάλι, Νάγκεντ, Γουάτς, ΜακΓκόβερν, Μπουρκ.