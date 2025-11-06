Η ΑΕΚ τιμά τη μνήμη του αδικοχαμένου 20χρονου φιλάθλου της πριν το ματς με Σάμροκ

Η ΑΕΚ θα τιμήσει τη μνήμη του 20χρονου φιλάθλου της που έχασε τη ζωή του στα τραγικά επεισόδια της Εύβοιας, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena για την 3η αγωνιστική του Conference League.

Όπως ανακοίνωσε η «Ένωση», μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης των δύο ομάδων, ο Μάριος Ηλιόπουλος, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο θα καταθέσουν λουλούδια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών.

Στην τελετή θα παρευρεθεί και η οικογένεια του αδικοχαμένου 20χρονου, σε ένα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα που αναμένεται να αγγίξει όλο τον κόσμο της ΑΕΚ.