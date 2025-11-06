ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε ο Ηλιόπουλος για τις διαμαρτυρίες στον Παπαδόπουλο - «Εκτός» ο Νίκολιτς με ΟΦΗ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και τη νίκη με το «χρυσό» γκολ του Πινέδα στις καθυστερήσεις, πλησίασε και μίλησε με τον διαιτητή Ιωάννη Παπαδόπουλο.



Οι δύο άνδρες συζήτησαν σε ήρεμο κλίμα για λίγα δευτερόλεπτα στο φινάλε ενός αγώνα που η Ένωση έχει αρκετά παράπονα από την διαιτησία. Και όχι μόνο για το γκολ του Γιόβιτς στο 78ο λεπτό που ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για φάουλ του Σέρβου φορ της Ένωσης.

Την Τρίτη, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία από τη Super League για τις διαμαρτυρίες του στον αγώνα με τον Παναιτωλικό.



Η υπόθεση εκδικάστηκε το πρωί της Πέμπτης, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να παρίσταται και να εκπροσωπείται από τον δικηγόρο Χάρη Γρηγορίου.



Η απόφαση ήταν απαλλακτική τόσο για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και για την ομάδα, η οποία ήταν υπότροπη για πυρσούς.

Ο λόγος που ο Νίκολιτς θα λείπει με τον ΟΦΗ

Μια σημαντική απουσία θα έχει η ΑΕΚ στο κυριακάτικο παιχνίδι (9/11, 17:30) με τον ΟΦΗ στην Κρήτη για την 10η αγωνιστική της Super League.



Συγκεκριμένα, η Ένωση θα παραταχθεί στην εκτός έδρας αναμέτρηση χωρίς να έχει στον πάγκο τον προπονητή της, Μάρκο Νίκολιτς.



Ο Σέρβος τεχνικός των κιτρινόμαυρων δέχθηκε κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Παπαδόπουλο στο ματς της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.



Με αυτή την κίτρινη, ο Νίκολιτς συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες, επομένως θα χάσει το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ, το οποίο είναι αυτό κόντρα στην ομάδα του Χρήστου Κόντη, το απόγευμα της Κυριακής.



Απών από την ίδια αναμέτρηση θα είναι και ο Δημήτρης Ναλιτζής, τιμ μάνατζερ της ΑΕΚ, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο ματς με τον Παναιτωλικό.



Υπενθυμίζουμε πως στο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Αγρινίου, συμπλήρωσαν κάρτες και οι Ντομαγκόι Βίντα και Λάζαρος Ρότα, οι οποίοι θα εκτίσουν την ποινή της μιας αγωνιστικής σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος, κόντρα σε ΟΦΗ, Άρη, Παναθηναϊκό ή Ατρόμητο.