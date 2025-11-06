Live το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena για το Conference League
Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Σάμροκ Ρόβερς στην έδρα της, την OPAP Arena στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στη 12η θέση του πίνακα, με τρεις βαθμούς σε δύο παιχνίδια, ενώ στα πλέι οφ της διοργάνωσης περνούν οι 24 πρώτες ομάδες.
Ο «Δικέφαλος» δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε την ευρωπαϊκή του παρουσία στη League Phase, αφού ηττήθηκε με 3-1 από τη Τσέλιε στις 02/10, ωστόσο στη δεύτερη αγωνιστική διόρθωσε τα λάθη του, πετυχαίνοντας το 6-0 απέναντι στην Αμπερντίν.
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης μέσω του Athletiko.gr