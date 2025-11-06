Live το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena για το Conference League

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Σάμροκ Ρόβερς στην έδρα της, την OPAP Arena στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στη 12η θέση του πίνακα, με τρεις βαθμούς σε δύο παιχνίδια, ενώ στα πλέι οφ της διοργάνωσης περνούν οι 24 πρώτες ομάδες.

Ο «Δικέφαλος» δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε την ευρωπαϊκή του παρουσία στη League Phase, αφού ηττήθηκε με 3-1 από τη Τσέλιε στις 02/10, ωστόσο στη δεύτερη αγωνιστική διόρθωσε τα λάθη του, πετυχαίνοντας το 6-0 απέναντι στην Αμπερντίν.

