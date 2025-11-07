ΑΕΚ: Οι περιορισμένες λύσεις του ρόστερ και ο πιεσμένος Νίκολιτς οδηγούν σε αδιέξοδο

Η ΑΕΚ συνεχίζει να εμφανίζει προβληματική εικόνα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνει στο 1-1 με την Σάμροκ Ρόβερς στην Νέα Φιλαδέλφεια για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η ένωση δείχνει να έχει περιορισμένες λύσεις, παίχτες που έχουν πιάσει ταβάνι, άλλα και συσσωρευμένη κόπωση που ίσως είναι και αποτέλεσμα μη επαρκούς προετοιμασίας το καλοκαίρι.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Έλλειψη έντασης, αργή δημιουργία και υποτίμηση του αντιπάλου

Τις τελευταίες μέρες υπήρχε ένα κλίμα σε όλο τον οργανισμό, αλλά και στο κόσμο, ότι το ματς με την Σάμροκ θα είχε την ίδια κατάληξη με το ματς με την Αμπερντίν, την οποία η ένωση σάρωσε με 6-0. Αυτό φαίνεται ότι πέρασε και στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι μπήκαν χαλαροί στο παιχνίδι καθώς, ίσως, πίστευαν ότι αργά ή γρήγορα θα βάλουν το γκολ, που θα ξεκλείδωνε την άμυνα των Ιρλανδών και θα τους έφερνε κοντά στην νίκη.

Αντιθέτως, παρόλο που οι «κιτρινόμαυροι» είχαν την κατοχή σε επίπεδα 75%-80% και χωρίς να έχουν υποψία απειλής από την αντίπαλη ομάδα κατάφεραν να βρεθούν πίσω στο σκορ σε μια φάση που φαίνεται ότι έχει αδικηθεί η ομάδα του Νίκολιτς από τον διαιτητή. Από εκεί και έπειτα, η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά έδειχνε μια ομάδα χωρίς ένταση και με πολύ αργή ανάπτυξη παιχνιδιού, μια τακτική που δεν μπορεί να ξεκλειδώσει τέτοιες πολυπρόσωπες άμυνες.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ προσπάθησε και έγινε πιο γρήγορη, είχε τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες αλλά και πάλι ήταν αποτέλεσμα κυρίως στατικών φάσεων και όχι συνδυαστικού ποδοσφαίρου, καθώς στο τελευταίο τρίτο η ένωση ήταν «φτωχή» από ιδέες.

Το ταβάνι του Γκατσίνοβιτς και η μετριότητα κομβικών παιχτών

Η πικρή πραγματικότητα που είχε κάνει την εμφάνισή της από πέρσι είναι ότι, πολλοί παίχτες δείχνουν να μην μπορούν να δώσουν κάτι περισσότερο και ότι ο κύκλος τους ίσως έχει τελειώσει. Μια από αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Ο Σέρβος δεν θυμίζει σε τίποτα τον παίχτη της χρονιάς του νταμπλ και παρόλο που παίρνει συχνά-πυκνά τις ευκαιρίες του, δεν φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει πλέον στην ομάδα. Στο παιχνίδι με τους Ιρλανδούς όποτε απείλησε, είχε κακές εκτελέσεις, ενώ τουλάχιστον στις δυο από αυτές υπήρχαν καλύτερες επιλογές σε θέμα δημιουργίας, συνεργασίας και ανάπτυξης.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες επιλογές της αρχικής ενδεκάδας, ο Κουτέσα δεν είναι για τέτοιου είδους παιχνίδια, καθώς θέλει χώρους. Ο Ρότα είναι απορίας άξιο πόσο ακόμα θα αντέξει και ο Μαρίν παρουσιάζει κακή εικόνα εδώ και μήνες. Επίσης, ο Κοϊτά είναι μια του ύψους και μια του βάθους και ο Πιερό χαλάει τις περισσότερες επιθέσεις, είτε λόγω των φάουλ που υποκύπτει, είτε λόγων των αντικανονικών του θέσεων.

Έλλειψη καθαρού μυαλού, πλάνου και λύσεων από τον Νίκολιτς

Όσο πέρναγε η ώρα και η ΑΕΚ έμενε ακόμα στο μηδέν έπρεπε να υπάρχει και πιο σωστή αντίδραση από τον πάγκο. Ο Σέρβος προπονητής ναι μεν έκανε δυο γρήγορες αλλαγές χωρίς όμως ουσιαστικά να βοηθήσει, επιμένοντας σε ένα πλάνο με Γιόβιτς και Πιερό μαζί που δεν έχει δουλέψει σε ούτε ένα από τα παιχνίδια που δοκιμάστηκε. Επίσης, εκτός ότι οι επόμενες αλλαγές έγιναν λίγο πριν τις καθυστερήσεις, οπότε δεν είχαν χρόνο ούτε καν να ακουμπήσουν μπάλα, ίσως δεν ήταν και αυτό που χρειαζόταν η ομάδα.

Είναι απίθανο πως έχουν ολοκληρώσει το ματς ο Γκατσίνοβιτς (είπαμε παραπάνω γιατί) και ο Πήλιος, ο οποίος ξέρουμε ότι επιθετικά δεν μπορεί να βοηθήσει όσο ο Πένραις. Ο σκωτσέζος έπρεπε να περάσει στο δεύτερο ημίχρονο για να δώσει πλάτος, καθώς διαθέτει περισσότερες επιθετικές αρετές από τον έλληνα αριστερό μπακ. Τέλος, η χρησιμοποίηση του Βίντα σαν στράικερ ώστε να σημαδευτεί από τους συμπαίχτες του, αλλά και η είσοδος του Περέιρα μετά από τόσο καιρό απουσίας δείχνει σημάδια πανικού από τον Νίκολιτς. Αυτό, ίσως, να είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο και για τον ίδιο και για τις λύσεις που (δεν) έχει.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αγωνιστικά και ψυχολογικά προβλήματα και παρόλο που η πρόκριση εύκολα ή δύσκολα θα έρθει, η εικόνα δεν δίνει σιγουριά για την συνέχεια. Δείχνει μια ομάδα χωρίς ιδέες και φρέσκα πόδια, ντεφορμέ παίχτες και αδυναμία στο σκοράρισμα πάρα την έλευση Γιόβιτς. Ο κόσμος έχει δείξει να απομακρύνεται όντας απογοητευμένος, περιμένοντας την διοίκηση να αλλάξει τα πράγματα τον Γενάρη, αλλιώς το δεύτερο μισό της σεζόν θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.