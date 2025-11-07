Σπορ Ποδόσφαιρο Conference League ΑΕΚ Φιορεντίνα Σαχτάρ

Η βαθμολογία του Conference League μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής - Η θέση της ΑΕΚ

Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Conference League, καθώς και το πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία.

Η δράση στη League Phase του Conference League συνεχίστηκε, με την 3η αγωνιστική να ολοκληρώνεται το βράδυ της Πέμπτης (6/11). Η ΑΕΚ«κόλλησε» στην ισοπαλία απέναντι στην Σάμροκ Ρόβερς (1-1), σε ένα παιχνίδι που οι Ιρλανδοί είχαν μονάχα μια τελική, αυτή του γκολ από ένα πέναλτι-φάντασμα που καταλόγισε ο Ισπανός Μονουέρα. Στην 15η θέση της βαθμολογίας η Ένωση.

 Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μάιντς επικράτησε 2-1 της Φιορεντίνα και έκανε το 3/3, ενώ με απόλυτο σε νίκες συνεχίζει και η Τσέλιε που κέρδισε με ανατροπή τη Λέγκια και συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις. 

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

  • ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 1-1
  • ΑΕΚ Λάρνακας - Αμπερντίν 0-0
  • Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-1
  • Μάιντς - Φιορεντίνα 2-1
  • Νόα - Σίγκμα Όλομουτς 1-2
  • Σαμσουνσπόρ - Χάμρουν 3-0
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπρέινταμπλικ 2-0
  • Σπάρτα Πράγας - Ρακόβ Τσεστόχοβα 0-0
  • Τσέλιε - Λέγκια Βαρσοβίας 2-1
  • Ραπίντ Βιέννης - Κραϊόβα 0-1
  • Ντιναμό Κιέβου - Ζρίνσκι Μόσταρ 6-0
  • Κρίσταλ Πάλας - Άλκμααρ 3-1
  • Ράγιο Βαγεκάνο - Λεχ Πόζναν 3-2
  • Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Ριέκα 1-1
  • Σκεντίγια - Γιαγκελόνια 1-0
  • Χάκεν - Στρασβούργο 1-2
  • Λοζάνη - Ομόνοια 1-1
  • Σέλμπουρν - Ντρίτα 0-1

Η βαθμολογία

  1. Σάμσουνσπο 9β
  2. Τσέλιε 9β
  3. Μάιντζ 9β
  4. ΑΕΚ Λάρνακας 7β
  5. Λωζάνη 7β
  6. Ράγιο Βαγιεκάνο 7β
  7. Στρασβούργο 7β
  8. Φιορεντίνα 6β
  9. Κρίσταλ Πάλας 6β
  10. Σαχτάρ 6β
  11. Κουόπιο 5β
  12. Ρακόφ 5β
  13. Ντρίτα 5β
  14. Γιαγκελόνια 5β
  15. ΑΕΚ 4β
  16.  Σπάρτα Πράγας 4β
  17. Νόα 4β
  18. Ριέκα 4β
  19. Σίγμα Όλομουτς 4β
  20. Κραιόβα 4β
  21. Σκεντίγια 4β
  22. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4β
  23. Λεχ Ποζναν 3β
  24. Ντιναμό Κιέβου 3β
  25. Λέγκια 3β
  26. Ζριένσκι 3β
  27. Άλκμαρ 3β
  28. Χάκεν 2β
  29. Ομόνοια 2β
  30. Σέλμπουρν 1β
  31. Σάμροκ 1β
  32. Μπρέινταμπλικ 1β
  33. Αμπερντίν 1β
  34. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0β
  35. Χάμρουν 0β
  36. Ραπίντ Βιέννης 0β

