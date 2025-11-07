Η βαθμολογία του Conference League μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής - Η θέση της ΑΕΚ
Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Conference League, καθώς και το πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία.
Η δράση στη League Phase του Conference League συνεχίστηκε, με την 3η αγωνιστική να ολοκληρώνεται το βράδυ της Πέμπτης (6/11). Η ΑΕΚ«κόλλησε» στην ισοπαλία απέναντι στην Σάμροκ Ρόβερς (1-1), σε ένα παιχνίδι που οι Ιρλανδοί είχαν μονάχα μια τελική, αυτή του γκολ από ένα πέναλτι-φάντασμα που καταλόγισε ο Ισπανός Μονουέρα. Στην 15η θέση της βαθμολογίας η Ένωση.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μάιντς επικράτησε 2-1 της Φιορεντίνα και έκανε το 3/3, ενώ με απόλυτο σε νίκες συνεχίζει και η Τσέλιε που κέρδισε με ανατροπή τη Λέγκια και συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 1-1
- ΑΕΚ Λάρνακας - Αμπερντίν 0-0
- Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-1
- Μάιντς - Φιορεντίνα 2-1
- Νόα - Σίγκμα Όλομουτς 1-2
- Σαμσουνσπόρ - Χάμρουν 3-0
- Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπρέινταμπλικ 2-0
- Σπάρτα Πράγας - Ρακόβ Τσεστόχοβα 0-0
- Τσέλιε - Λέγκια Βαρσοβίας 2-1
- Ραπίντ Βιέννης - Κραϊόβα 0-1
- Ντιναμό Κιέβου - Ζρίνσκι Μόσταρ 6-0
- Κρίσταλ Πάλας - Άλκμααρ 3-1
- Ράγιο Βαγεκάνο - Λεχ Πόζναν 3-2
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Ριέκα 1-1
- Σκεντίγια - Γιαγκελόνια 1-0
- Χάκεν - Στρασβούργο 1-2
- Λοζάνη - Ομόνοια 1-1
- Σέλμπουρν - Ντρίτα 0-1
Η βαθμολογία
- Σάμσουνσπο 9β
- Τσέλιε 9β
- Μάιντζ 9β
- ΑΕΚ Λάρνακας 7β
- Λωζάνη 7β
- Ράγιο Βαγιεκάνο 7β
- Στρασβούργο 7β
- Φιορεντίνα 6β
- Κρίσταλ Πάλας 6β
- Σαχτάρ 6β
- Κουόπιο 5β
- Ρακόφ 5β
- Ντρίτα 5β
- Γιαγκελόνια 5β
- ΑΕΚ 4β
- Σπάρτα Πράγας 4β
- Νόα 4β
- Ριέκα 4β
- Σίγμα Όλομουτς 4β
- Κραιόβα 4β
- Σκεντίγια 4β
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4β
- Λεχ Ποζναν 3β
- Ντιναμό Κιέβου 3β
- Λέγκια 3β
- Ζριένσκι 3β
- Άλκμαρ 3β
- Χάκεν 2β
- Ομόνοια 2β
- Σέλμπουρν 1β
- Σάμροκ 1β
- Μπρέινταμπλικ 1β
- Αμπερντίν 1β
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0β
- Χάμρουν 0β
- Ραπίντ Βιέννης 0β