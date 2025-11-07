Η βαθμολογία του Conference League μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής - Η θέση της ΑΕΚ

Η δράση στη League Phase του Conference League συνεχίστηκε, με την 3η αγωνιστική να ολοκληρώνεται το βράδυ της Πέμπτης (6/11). Η ΑΕΚ«κόλλησε» στην ισοπαλία απέναντι στην Σάμροκ Ρόβερς (1-1), σε ένα παιχνίδι που οι Ιρλανδοί είχαν μονάχα μια τελική, αυτή του γκολ από ένα πέναλτι-φάντασμα που καταλόγισε ο Ισπανός Μονουέρα. Στην 15η θέση της βαθμολογίας η Ένωση.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μάιντς επικράτησε 2-1 της Φιορεντίνα και έκανε το 3/3, ενώ με απόλυτο σε νίκες συνεχίζει και η Τσέλιε που κέρδισε με ανατροπή τη Λέγκια και συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 1-1

ΑΕΚ Λάρνακας - Αμπερντίν 0-0

Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-1

Μάιντς - Φιορεντίνα 2-1

Νόα - Σίγκμα Όλομουτς 1-2

Σαμσουνσπόρ - Χάμρουν 3-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπρέινταμπλικ 2-0

Σπάρτα Πράγας - Ρακόβ Τσεστόχοβα 0-0

Τσέλιε - Λέγκια Βαρσοβίας 2-1

Ραπίντ Βιέννης - Κραϊόβα 0-1

Ντιναμό Κιέβου - Ζρίνσκι Μόσταρ 6-0

Κρίσταλ Πάλας - Άλκμααρ 3-1

Ράγιο Βαγεκάνο - Λεχ Πόζναν 3-2

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Ριέκα 1-1

Σκεντίγια - Γιαγκελόνια 1-0

Χάκεν - Στρασβούργο 1-2

Λοζάνη - Ομόνοια 1-1

Σέλμπουρν - Ντρίτα 0-1

Η βαθμολογία