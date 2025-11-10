ΑΕΚ: Παρά το παρολίγον... μπόνους, έμεινε ζωντανή για τον τίτλο με μπροστάρη (πάλι) τον Πινέδα

Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, σε ένα παιχνίδι καρμπόν με αυτό της προηγούμενης Κυριακής απέναντι στον Παναιτωλικό. Η Ένωση έβγαλε χαρακτήρα παίζοντας ορθολογικό ποδόσφαιρο μετά από καιρό ειδικά στο δεύτερο μέρος, ο Πινέδα συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις και έχοντας (ξανά) την διαιτησία κόντρα πέτυχε δεύτερη σερί νίκη στο πρωτάθλημα, μένοντας ζωντανή και ήρεμη για την δύσκολη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Μπασκετικά σφυρίγματα και κοντά στο... μπόνους η διαιτησία

Πριν μιλήσουμε για τα αγωνιστικά, κάλο είναι να κάνουμε μια αναφορά στην διαιτησία. Θα σταθώ κυρίως στις δυο περιπτώσεις που μπορούσαν να κρίνουν το ματς με αρνητικό τρόπο για την ομάδα του Νίκολιτς.

Η πρώτη είναι η φάση του γκολ του Ζοάο Μάριο που ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ. Αν μιλάγαμε για μπάσκετ ίσως αυτή η επαφή να μπορούσε να έχει υπόσταση άλλα σίγουρα όχι για ποδόσφαιρο. Η δεύτερη φάση είναι το δεύτερο ακυρωθέν γκολ της ένωσης όταν δόθηκε φάουλ στον Μουκουντί για δήθεν σπρώξιμο, σε ένα σημείο αρκετά μακριά από εκεί που σκοράρει ο Γιόβιτς και σε επαφή ανάλογη του Ζοάο Μάριο. Αν ακύρωναν άλλο ένα που ήταν αρκετά πιθανό σενάριο με αυτά που είχαμε δει μέχρι εκείνη την ώρα ίσως να μπαίναμε και... μπόνους.

Ορθολογικό ποδόσφαιρο και παίχτες που ξεχωρίζουν στα δύσκολα

Όσον αφορά το αγωνιστικό, η ΑΕΚ έδειξε βελτιωμένη σε σχέση με τα δυο τελευταία παιχνίδια. Προσπάθησε από την αρχή να κυκλοφορήσει σωστά και οργανωμένα την μπάλα και ειδικά στο β' μέρος. Κυριάρχησε επιθετικά, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες (23 τελικές, σχεδόν 3x goals) αλλά σκόραρε μόνο μια, κάνοντας πάλι αισθητό το πρόβλημα της αναποτελεσματικότητα της.

Όλοι οι παίχτες είχαν διάθεση ενώ η ομάδα πήρε βοήθειες από τα μπακ της δείχνοντας πόσο πονάει σε αυτόν τον τομέα. Οι Πένραις και Γκατσίνοβιτς ήταν και οι δυο κινητικοί με τον Σέρβο όμως να τα χαλάει όπως... πάντα στην τελική προσπάθεια, είτε ήταν σέντρα, είτε ήταν σουτ εκτός από την φάση που περνάει όμορφα στον Κοϊτά με τον τελευταίο να μην μπορεί να νικήσει τον Λίλο.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να τελειώσει πολύ πιο εύκολα το ματς αν ήταν ουσιαστικά εύστοχοι οι δυο επιθετικοί της. Και αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της αργής αντίδρασης και από τους δυο, κάτι που όσο πέρναγε η ώρα πέρναγε μια νευρικότητα στην ομάδα. Στα θετικά πάντως μπορούμε να πούμε ότι ήταν το πρώτο ματς, που το 4-4-2 με Γιόβιτς-Πιερό μαζί, λειτούργησε, καθώς και οι δυο ήταν μέσα στις φάσεις και ειδικά ο τελευταίος παίζει και το 1-2 με τον Πινέδα στην φάση του γκολ του Μεξικανού.

Αφού αναφερθήκαμε στον σκόρερ, συνεχίζει να κουβαλάει και να βγαίνει μπροστά στα δύσκολα και όταν τον χρειάζεται η ομάδα, ενώ το ίδιο έπραξαν και οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Κοϊτά που με την ταχύτητα και την γρήγορη εναλλαγή μπάλας, αλλά και θέσεων, βοήθησαν πολύ την ΑΕΚ να ξεκλειδώσει την άμυνα των γηπεδούχων.

Τα καθοριστικά ματς μέχρι Γενάρη και τα προβλήματα που παραμένουν

Η ΑΕΚ πήρε την νίκη και άφησε πίσω την γκέλα με την Σάμροκ μεσοβδόμαδα μένοντας κοντά με τους ανταγωνιστές της. Την χρειαζόταν πολύ για να επανέλθει η ηρεμία καθώς μετά την διακοπή, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μπροστά τους εννιά κρίσιμα ματς μέχρι τον Γενάρη και την μεταγραφική περίοδο. Δεν είναι ώρα λοιπόν για φανφάρες καθώς υπάρχουν παίχτες - κλειδιά που ακόμα δεν είναι στην κατάσταση που θέλουν εκείνοι αλλά πολύ περισσότερο η ίδια η ομάδα. Η ένωση χρειάζεται σοβαρή και ουσιαστική ενίσχυση, αλλά ακόμα και με αυτούς που έχει αυτή την στιγμή μπορεί να παίξει ορθολογικά και να αποδείξει πράγματα στον εαυτό της, αλλά και στον κόσμο της μέχρι το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.