Λανουά: «Σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ της ΑΕΚ – Λάθος το δεύτερο πέναλτι του Ολυμπιακού»

Η ΕΠΟ έδωσε στη δημοσιότητα το καθιερωμένο βίντεο με την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Στεφάν Λανουά να σχολιάζει τις πιο κρίσιμες αποφάσεις των διαιτητών.

Σύμφωνα με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, ο ρέφερι Τσακαλίδης κινήθηκε σωστά στις φάσεις των ακυρωθέντων τερμάτων των Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς στο παιχνίδι του ΟΦΗ με την ΑΕΚ στο Ηράκλειο. Αντίθετα, ο Λανουά θεώρησε λανθασμένη την απόφαση για το δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο Λαζάρ Αμανί στο Κηφισιά – Ολυμπιακός.

Παράλληλα, επικύρωσε ως ορθές τις υπόλοιπες κρίσεις των διαιτητών, την κίτρινη κάρτα του Μπαγκαλιάνη στη φάση του πρώτου πέναλτι, την ακύρωση του γκολ του Ρέτσου και το πρώτο πέναλτι υπέρ του Αμανί.

Αξιοσημείωτο είναι πως στην ανάλυση δεν υπήρξε καμία αναφορά στο ντέρμπι Παναθηναϊκού – ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, όπου οι «ασπρόμαυροι» είχαν εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες για δύο φάσεις που, κατά την άποψή τους, θα έπρεπε να τιμωρηθούν με απευθείας αποβολή.