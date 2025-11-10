Παναθηναϊκός: Έβγαλε (επιτέλους) αντίδραση και ένταση, κέρδισε περισσότερα από τρεις βαθμούς

Λίγα 24ωρα πριν το πρώτο ντέρμπι της εποχής Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού και με δεδομένο την «τρομακτική» εικόνα του ΠΑΟΚ που προερχόταν από επτά διαδοχικές νίκες απέναντι σε ομάδες όπως η Λιλ ή κόντρα σε ομάδες που διεκδικούν την Stoiximan Super League (Ολυμπιακός και ΑΕΚ), λίγοι περίμεναν μια νίκη-δήλωση (2-1) από τους «πράσινους». Αν μάλιστα προσθέσουμε στα παραπάνω τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Ισπανός τεχνικός την τελευταία στιγμή (ένας διαθέσιμος φορ, κανένας καθαρόαιμος δεξιός μπακ), το τρίποντο του Παναθηναϊκού για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Όχι τόσο στο κομμάτι της βαθμολογίας, το οποίο σαφέστατα παίζει τον δικό του ρόλο αφού σε πιθανή ήττα το «τριφύλλι» θα ξέχναγε από τις αρχές του Νοέμβρη την διεκδίκηση του τίτλου, η νίκη το βράδυ της Κυριακής έδειξε ότι ακόμα υπάρχει «σφυγμός» και κυρίως ποδοσφαιρικός εγωισμός. Αυτή, ήταν και η μεγαλύτερη «επικράτηση» του Ράφα Μπενίτεθ στο μικρό του διάστημα στην Ελλάδα.

Έκανε τις αδυναμίες του... όπλα

Ο -κατ' ανάγκη- δεξιός μπακ Τιν Γέντβαϊ και ο μοναδικός διαθέσιμος επιθετικός -και τρίτος της ιεραρχίας- Μίλος Πάντοβιτς μετατράπηκαν από... αναγκαστικές επιλογές στην ανάγνωση της εντεκάδας σε ρυθμιστές του αγώνα μέσα σε ένα 30λεπτο. Ο Κροάτης στόπερ έπαιξε σε μια θέση που έχει υπηρετήσει στο παρελθόν, έβγαλε ένταση στον αγωνιστικό χώρο στην οποία συνήθως υστερεί ο Παναθηναϊκός, σκόραρε ένα (τυχερό) γκολ και με εξαίρεση την φάση της... μαγείας του Κωνσταντέλια, έκανε ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι, ίσως το καλύτερο του με τη πράσινη φανέλα.

Ο Τιν Γέντβαϊ πανηγυρίσει το γκολ του / Πηγή: Eurokinissi

Μαζί του, ο Πάντοβιτς πάλεψε σαν «λυσσασμένος» απέναντι στο δίδυμο Κεντζιόρα-Λόβρεν, πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα και στάθηκε άψογα στον αγωνιστικό χώρο, στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός. Δύο παίκτες που έμοιαζαν εκτός ομάδας για αρκετό καιρό, που κατατάσσονται -θεωρητικά- χαμηλά στην ιεραρχία της ομάδας, μετατράπηκαν σε όπλα του Μπενίτεθ στο πρώτο του ντέρμπι στα ελληνικά γήπεδα, δίνοντας του την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία στην διακοπή των εθνικών ομάδων, μια συνθήκη που έχουν ξεχάσει άπαντες στην ομάδα εδώ και σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο.

Σωστή νοοτροπία που δίνει ευκαιρία για δουλειά

Μετά από δύο διακοπές γεμάτες γκρίνια, αλλαγές προπονητών, αρνητικά αποτελέσματα και εσωστρέφεια ο Παναθηναϊκός «έφτιαξε» για τον εαυτό του ένα διάστημα μακριά από όλα αυτά τα σύννεφα που τον συντροφεύουν από την αρχή της χρονιάς. Οι νίκες απέναντι σε Μάλμε και ΠΑΟΚ έχουν μεγαλύτερη αξία στο κομμάτι της «νοοτροπίας νικητή» που απουσιάζει από τον σύλλογο και λιγότερο βαθμολογικά. Η εικόνα που εμφάνισαν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο στο τελευταίο διάστημα του αγώνα στη Σουηδία και στο πρώτο ημίχρονο του Κυριακάτικου ντέρμπι συνηγορούν πως έχει αρχίσει να υπάρχει μια «στροφή» προς τη σωστή κατεύθυνση, κάτι που πιστώνεται στον 65χρονο τεχνικό σε αυτό το πρώτο δείγμα πέντε αγώνων στην ομάδα.

Ακόμα είναι νωρίς να αρχίσουμε να αναλύσουμε που μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, είτε αναφερόμαστε στα εγχώρια είτε στα ευρωπαϊκά ματς, όπως όμως δήλωσε και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου της αναμέτρησης απαντώντας στο αν αυτή η νίκη ήταν μια «δήλωση» της ομάδας «είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα»...