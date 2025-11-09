Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1: «Πράσινο» το πρώτο ντέρμπι στην εποχή Μπενίτεθ

Το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League «βάφτηκε» πράσινο! Ο Παναθηναϊκός με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο από τους Πάντοβιτς (20') και Γέντβαϊ (31') επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ, βάζοντας τέλος σε ένα σερί 7 διαδοχικών νικών των «ασπρόμαυρων». Ο Ράφα Μπενίτεθ, στο πρώτο του ντέρμπι ως τεχνικός του Παναθηναϊκού, πανηγύρισε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, το οποίο του δίνει ηρεμία να δουλέψει στην διακοπή των εθνικών ομάδων.

Για τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου ο Κωνσταντέλιας στο 61' έδωσε προσωρινά ελπίδες στον Δικέφαλο, η αναγκαστική του αλλαγή όμως αφαίρεσε από τους φιλοξενούμενους την δυνατότητα να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από το παιχνίδι.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με αρκετά δυνατές μονομαχίες, με τις δύο ομάδες στο πρώτο δεκάλεπτο να προσπαθούν να «διαβάσουν» η μια την άλλη στον αγωνιστικό χώρο. Η πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι ήρθε σε μια ανύποπτη φάση στο 13ο λεπτό, με τον Σιώπη να απομακρύνει την μπάλα, η οποία πήρε περίεργα φάλτσα και παραλίγο να αιφνιδιάσει τον Τσιφτσή. Επτά λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με τον Μίλος Πάντοβιτς. Ο Τσιριβέγια άνοιξε το παιχνίδι για τον Κυριακόπουλο που με μια γλυκιά σέντρα έδωσε έτοιμο γκολ στον Σέρβο επιθετικό.

Eurokinissi

Οι «πράσινοι» έφτασαν μια ανάσα από το 2-0 στο 27' με τον Τετέ να εκτελεί από το ύψος της περιοχής με το δεξί, υποχρεώνοντας τον Τσιφτσή σε μια δύσκολη επέμβαση, από την οποία η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι. Εν τέλει το γκολ ήρθε για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, με τον Γέντβαϊ να επιχειρεί ένα δυνατό σουτ στο όριο της περιοχής από το στρώσιμο του Τετέ, η μπάλα βρήκε και στον Μεϊτέ και κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αναγκαστική αλλαγή για τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον Μλαντένοβιτς να αντικαθιστά τον Κυριακόπουλο που αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις. Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε χωρίς ουσιαστική τελική, με τον Οζντόεφ να στερεί ευκαιρία για τετ α τετ στον Τζούρισιτς με καθοριστικό τάκλιν. Στο 56' ο Σιώπης βρήκε ξανά τον Γέντβαϊ στην πλάτη του Μπάμπα, αυτός έκανε ένα επικίνδυνο παράλληλο γύρισμα χωρίς να βρει κάποιος την μπάλα.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει στο 61ο λεπτό χάρη στην κλάση του Κωνσταντέλια, που πήρε την κάθετη του Τάισον, άδειασε τον Γέντβαϊ και από δύσκολη γωνία πέτυχε ένα εξαιρετικό τέρμα.

Eurokinissi

Ο Δικέφαλος έβγαλε μια εξαιρετική συνεργασία με τους Τσάλοφ-Κένι και την εκτέλεση του Ιβανούσετς, χωρίς όμως ο τελευταίος να σημαδέψει σωστά. Ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε άψογα το υπόλοιπο παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε την αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντέλια που στέρησε την δημιουργία του ΠΑΟΚ και πήρε μια σημαντική νίκη, στο πρώτο ντέρμπι του Ράφα Μπενίτεθ.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (Μλαντένοβιτς 50'), Τσιριβέγια, Σιώπης (Τσέριν 75'), Ζαρουρί, Τετέ (Μπακασέτας 75'), Τζούριτσιτς (Πελίστρι 85'), Πάντοβιτς (Μαντσίνι 85')



ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (Μπιάνκο 59'), Κωνσταντέλιας (Ιβανούσετς 76'), Ζίβκοβιτς, Ντεσπότοφ (Τάισον 59'), Γιακουμάκης (Τσάλοφ 68')