ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1 : Ο Πινέδα την λύτρωσε (και) στο Ηράκλειο

Η ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ΑΕΚ πέρασε από το Παγκρήτιο με 0-1, απέναντι στον ΟΦΗ. Παρά τις χαμένες ευκαιρίες και τα δύο ακυρωθέντα γκολ του Ζοάο Μάριο και του Γιόβιτς, η λύση ήρθε στο 74’ με τον Πινέδα να σκοράρει και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ φτάνει τους 22 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ παραμένει σε δύσκολη θέση με μόλις 6 βαθμούς, στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το ματς

Σε χαμηλό τέμπο και χωρίς πολλές συγκινήσεις, στο πρώτο ημίχρονο στο Παγκρήτιο. Η ΑΕΚ είχε ένα γκολ του Ζοάο Μάριο στο 12’, αλλά ακυρώθηκε για φάουλ στον Μαρινάκη, με τον VAR Τζήλο να συμφωνεί με τον διαιτητή Τσακαλίδη. Στη συνέχεια, ο ΟΦΗ απείλησε με σουτ του Φούντα στο 29’, αλλά αστόχησε, ενώ ο Γκατσίνοβιτς σούταρε άστοχα στο 37’. Στο τέλος του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ έκανε μια κεφαλιά με τον Μουκουντί από σέντρα του Πένραϊς, την οποία μπλόκαρε ο Λίλο. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 0-0.

Ο Ζοάο Μάριο σκοράρει, το γκολ ακυρώνεται/ EUROKINISSI

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυναμικά το δεύτερο ημίχρονο και δημιούργησε αμέσως φάσεις για γκολ. Στο 47’ ο Καλοσκάμης επιχείρησε σουτ εκτός περιοχής, χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα τον Λίλο, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Μαρίν δοκίμασε ένα σουτ πίσω από το ημικύκλιο, με την μπάλα να καταλήγει στα σώματα των αμυντικών. Στο 51’ ο Γκατσίνοβιτς προσπάθησε με πλασέ από διαγώνια θέση, όμως και πάλι ο Λίλο κράτησε το μηδέν με επέμβαση.

Στο 58’, ο Γιόβιτς βρήκε δίχτυα με κεφαλιά, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ξανά λόγω φάουλ. Ο Μουκουντί είχε ανατρέψει τον Καραχάλιο στην εξέλιξη της φάσης, με το VAR και τον διαιτητή να επιβεβαιώνουν την απόφαση.

Στο 70’ ο Γκατσίνοβιτς πέρασε με.. κόντρα στον Πιερό, που βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Λίλο, αλλά ο τερματοφύλακας των Κρητικών απέκρουσε εντυπωσιακά με το πόδι. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα. Στο 74', ο Πινέδα συνεργάστηκε με τον Πιερό, βγήκε ξανά τετ α τετ και με όμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1 για την ομάδα του.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Μαρινάκης (81' Βούκοτιτς), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νέιρα (60' Χατζηθεοδωρίδης), Φούντας (68' Ζανελάτο), Σενγκέλια (81' Φαϊτάκης), Θεοδοσουλάκης (81' Ράκονιατς)

ΑΕΚ (Ραντόγιε Σμίλιανιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς, Μαρίν (65' Μάνταλος), Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (92' Λιούμπισιτς), Καλοσκάμης (65' Πιερό), Γιόβιτς (86' Γκρούγιτς)