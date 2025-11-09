Ατρόμητος - Βόλος 0-1 : Η ομάδα του Φεράντο πέρασε και από το Περιστέρι και καθιερώθηκε στη πεντάδα

Ο Βόλος συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στη Stoiximan Super League, επικρατώντας 1-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι και φτάνοντας τον Λεβαδειακό στην 4η θέση. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο είχε την ουσία, σκόραρε στο 25’ με τον Χάμουλιτς ύστερα από όμορφη σέντρα του Σόρια και στη συνέχεια διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι. Οι Περιστεριώτες, χωρίς φρεσκάδα και ιδέες, γνώρισαν ακόμα μία εντός έδρας ήττα, παραμένοντας χαμηλά στη βαθμολογία και σε εμφανή κρίση, την ώρα που ο Βόλος δείχνει ικανός να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.



Το ματς

Ο Ατρόμητος μπήκε δυνατά και έχασε τεράστιες ευκαιρίες στο ξεκίνημα, με τον Μουτουσαμί και τον Μπάκου να σταματούνται πάνω στη γραμμή από Κάργα και Χουάνπι. Παρά την υπεροχή των γηπεδούχων, ο Βόλος ήταν αυτός που βρήκε το γκολ στο 25’, με υπέροχο εναέριο τελείωμα του Χάμουλιτς μετά από σέντρα του Σόρια. Ο Σιαμπάνης στη συνέχεια είπε «όχι» σε κεφαλιά του Μπάκου, κρατώντας το 0-1. Στο ημίχρονο, ο Ατρόμητος είχε 10 τελικές έναντι 3 του Βόλου, αλλά βρέθηκε πίσω στο σκορ, πληρώνοντας την αστοχία του και την αποτελεσματικότητα του Βόλου, που εκμεταλλεύτηκε την πρώτη του μεγάλη στιγμή.

Ο Χάμουλιτς μόλις έχει κάνει το 0-1/ EUROKINISSI

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ατρόμητο να έχει τον έλεγχο, αλλά να μην βρίσκει εύκολα διαδρόμους προς την εστία του Βόλου, που έμεινε προσηλωμένος στην άμυνά του. Στο 51’, ο Τσαντίλας πήρε την κεφαλιά χωρίς επιτυχία και ο Μπάκου, στην εξέλιξη της φάσης, δεν μπόρεσε να σκοράρει με προβολή, καθώς η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Λίγο αργότερα, ο Μπάκου κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο (60’), όμως η ευκαιρία χάθηκε. Ο Βόλος απείλησε στο 69’ με σέντρα του Φορτούνα που δεν πρόλαβε να αξιοποιήσει ο Χάμουλιτς, ενώ στο 76’ ο Φαν Βέερτ δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Σιαμπάνης μπλόκαρε. Στο 77’, ο Μπάκου επιχείρησε ξανά με σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας τη μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Το 0-1 παρέμεινε μέχρι την λήξη στο Περιστέρι.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (72' Φαν Βέερτ), Μίχορλ, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μούντες, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (63' Aϊτόρ Γκαρσία), Τσαντίλας (72' Οζέγκοβιτς), Μπάκου

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Σόρια, Φορτούνα, Μαρτίνες (66' Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (66' Γκαρσία), Λάμπρου (79' Ασεχνούν), Τζόκα (89' Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς (79' Μακνί)