Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός 5-2: Οι καταιγιστικοί Βοιωτοί «καθάρισαν» τους Σερραίους με πεντάρα

Δεν σταματά πουθενά το... τρένο του Νίκου Παπαδόπουλου! Ο ασταμάτητος Λεβαδειακός επιβλήθηκε με 5-2 απέναντι στον Πανσερραϊκόστην 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου εδραιώνεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας πλέον την κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος με 26 τέρματα, αφήνοντας πίσω τον Ολυμπιακό των 23ων τερμάτων.

Όζμπολτ (δύο τέρματα στο 8' και στο 54'), Παλάσιος (45'+2'), Βέρμπιτς(59') και Πεντρόζο (72') οι σκόρερ των Βοιωτών, με τους Σερραίους να ισοφαρίζουν προσωρινά στο πρώτο μέρος με τον Νάνελι και τον Μάρας να διαμορφώνει το τελικό 5-2.

Το ματς

Μόλις στην πρώτη του τελική στο παιχνίδι, ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ. Ο Τσάπρας με μια ακόμη ασίστ βρήκε στην περιοχή τον Όζμπολτ, αυτός εκτέλεσε με μία επαφή και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του στο 9'. Ο Πανσερραϊκός απάντησε με... τον ίδιο τρόπο στους Βοιωτούς, αφού στο 13' από το γύρισμα του Μπρουκς στο πέναλτι ο Νάνελι ισοφάρισε στην πρώτη τελική των Σερραίων, σε ένα ιδιαίτερα «ανοιχτό» παιχνίδι στο πρώτο διάστημα του.

Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βήχου στο 16' πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Βέρμπιτς από δεξιά έκανε το γύρισμα στην περιοχή, με την άμυνα των φιλοξενούμενων να απομακρύνει τελευταία στιγμή την μπάλα. Ο Σλοβένος εξτρέμ «άγγιξε» το γκολ στο 23', όταν επιχείρησε ένα φαλτσαριστό σουτ το οποίο «έξυσε» το δοκάρι του Τιναλίνι. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανατρέψουν πλήρως το σκορ με τον Μάρας στο 42', όμως το τέρμα του επιθετικού του Πανσερραϊκού δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ του σκόρερ.

Στο 45'+2' ο Λεβαδειακός πήρε ξανά προβάδισμα, με τον Παλάσιος να αιφνιδιάζει τον Τιναλίνι με μια έξυπνη σέντρα-σουτ, στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε δυναμικά το δεύτερο μέρος, στη προσπάθεια του να βρει γρήγορα ένα τέρμα ισοφάρισης. Αντ' αυτού, οι γηπεδούχοι βρήκαν το τρίτο τους γκολ, με τον Παλάσιος να κάνει ένα παράλληλο γύρισμα στην περιοχή και τον Όζμπολτ να σκοράρει για δεύτερη φορά.

Ο Σλοβένος φορ από... εκτελεστής ανέλαβε χρέη δημιουργού πέντε λεπτά αργότερα, τροφοδοτώντας άψογα τον Βέρμπιτς με μια πάσα πίσω από την πλάτη του, με τον συμπατριώτη του να βάζει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ. Οι Βοιωτοί συνέχιζαν να βρίσκουν ευκαιρίες μετά το τέταρτο τέρμα, με τον Τιναλίνι να κάνει σημαντικές επεμβάσεις στις τελικές των Κωστή, Βήχο και τον Παλάσιος να σημαδεύει το δοκάρι στο 65'.

Ο Πεντρόζο από την άσπρη βούλα έβαλε το πέμπτο τέρμα της ομάδας του στο 72', με τον Πανσερραϊκό να βρίσκει στο 88' ένα γκολ με τον Μάρας, σε ένα χορταστικό παιχνίδι με 7 τέρματα.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος (86' Φίλων), Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (76' Γκούμας), Τσοκάι, Παλάσιος, Βέρμπιτς (64' Λαγιούς), Όζμπολτ (64' Πεντρόσο), Μπάλτσι (46' Συμελίδης)

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά (81' Γκιγιομέ), Λιάσος (63' Δοϊρανλής), Νούνελι (70' Ουαγκέ), Ίβαν (63' Μπανζάκι), Μπρουκς (63' Καρέλης), Μάρας