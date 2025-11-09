Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Κηφισιά Super League 1

Φιλικό τετ-α-τετ Κοβάσεβιτς και Λέτο - Aυτή τη φορά ως αντίπαλοι

Πριν τη σέντρα του Κηφισιά–Ολυμπιακός, οι Ντάρκο Κοβάσεβιτς και Σεμπάστιαν Λέτο να συναντήθηκαν ξανά ύστερα από χρόνια.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο φακός αποτύπωσε μια όμορφη στιγμή λίγο πριν το ξεκίνημα του αγώνα της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό, με πρωταγωνιστές τον Σεμπάστιαν Λέτο και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
Ο προπονητής της Κηφισιάς και ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού συναντήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα, θυμίζοντας τις εποχές που υπήρξαν συμπαίκτες στους «ερυθρόλευκους» τη σεζόν 2008/09.
Τότε, οι δυο τους μοιράστηκαν τα ίδια αποδυτήρια και κατέγραψαν 15 κοινές συμμετοχές, χτίζοντας μια σχέση σεβασμού και φιλίας που διατηρείται μέχρι σήμερα, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στη σύντομη αλλά θερμή συνομιλία τους στο γήπεδο.

Ο Λέτο με τον Μεντιλίμπαρ και τον Κοβάσεβιτς

Eurokinissi
Eurokinissi

