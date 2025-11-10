Τελικά κάτι ήξερε ο Μεντιλίμπαρ (και) για τον Νασιμέντο...

Το πόσο καλά δομημένο σύνολο κι επικίνδυνη ομάδα είναι η φετινή Κηφισιά το έχουμε διαπιστώσει όλοι από το ξεκίνημα της σεζόν. Το ότι η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα αντιμετώπιζε με... λύσσα την αναμέτρηση ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Πάλεψε κόντρα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ ήταν δεδομένο ότι θα επιχειρούσε κάτι ανάλογο και κόντρα στους περσινούς νταμπλούχους.

Ξεχείλιζε από... πάθος όχι μόνο η ενδεκάδα, αλλά και ο πάγκος των γηπεδούχων. Κίτρινη κάρτα ο Λέτο για διαμαρτυρία, κόκκινη ένας από τους συνεργάτες του, γκρίνια συνεχώς, σε κάθε σφύριγμα του διαιτητή, ο Σωτήρης Κυργιάκος διαρκώς όρθιος με ανοιχτά χέρια να φωνάζει ασταμάτητα... Είναι κι αυτά μέρος του παιχνιδιού...

Κρυφός άσος, σκόρερ κι MVP o απίθανος Νασιμέντο

Σε όλα αυτά ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έβαλε μεγάλο... στοπ με μεγάλο πρωταγωνιστή, ένα από τα κρυφά χαρτιά του. Τον Ντιόγκο Νασιμέντο. Εναν 22χρονο χαφ που ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, αλλά με το παράσημο του καλύτερου παίκτη του πρωταθλήματος και βασικού μέλους της Εθνικής ομάδας Κ21.

Ο Βάσκος κόουτς τον πιστεύει τον «κοντό». Και παρότι γνώριζε ότι απουσίαζαν τα δύο βασικά του «έμβολα» στον άξονα, οι τραυματίες Ντάνι Γκαρθία κι Εσε, δεν άλλαξε θέση στον Τσικίνιο. Τον άφησε πίσω από τον Ελ Καμπί και... κάρφωσε δίπλα στον Μουζακίτη, τον Ντιόγκο, ο οποίος άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και ήταν όλα τα λεφτά. Καταλύτης, κορυφαίος του αγώνα και σκόρερ ενός υπέροχου γκολ, σφράγισε την πειστική εμφάνιση των «ερυθρολεύκων» που έπιασαν από το λαιμό την Κηφισιά και δεν την άφησαν να πάρει ανάσα, πλην μιας καλής στιγμής στο 7ο λεπτό με τον Λαρουσί να αστοχεί από καλή θέση...

Η ανωτερότητα του Ολυμπιακού ήταν πειστική από το ξεκίνημα του αγώνα. Με τον Ροντινέι να διατηρεί τη θέση του δεξιού μπακ, ώστε να έχει κι έναν ακόμη αξιόπιστο εκτελεστή στην ενδεκάδα του ο «Μέντι», οι Πειραιώτες επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, εξουδετέρωσαν τα επιθετικά όπλα των «μπλε», προηγήθηκαν με φανταστικό γκολ του Νασιμέντο, δεν τους μέτρησαν, μέσω VAR, άλλα δύο, είχαν δοκάρι με τον Ελ Καμπί (πάλι από σέντρα του Ντιόγκο) κι όλα αυτά μέχρι να φτάσουμε στην ανάπαυλα...

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / Πηγή: Eurokinissi

Αστεία απόφαση η ακύρωση του γκολ του Ρέτσου

Με απόλυτη συγκέντρωση, πειθαρχία, κερδισμένες όλες τις διεκδικούμενες, αλλά και τις δεύτερες μπάλες, με έναν Νασιμέντο πανταχού παρών, οι φιλοξενούμενοι έκαναν επίδειξη δύναμης από το αμυντικό έως το επιθετικό τρίτο. Για τουλάχιστον 20 φορές πάτησαν μέσα στην αντίπαλη περιοχή, έβγαλαν τα συκώτια των γηπεδούχων που βρέθηκαν να κυνηγούν συνεχώς και από ένα σημείο και μετά να διαμαρτύρονται με το παραμικρό...

Κι αν στο γκολ του Μουζακίτη στο 18' η μπάλα είχε όντως βγει εκτός γηπέδου στο γύρισμα του Ποντένσε προς τον 19χρονο σκόρερ, η απόφαση να ακυρωθεί το γκολ του Ρέτσου με κεφαλιά στις καθυστερήσεις προκάλεσε έντονες απορίες κι ερωτηματικά, καθώς μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο η κάθε επαφή εντός περιοχής σφυρίζεται φάουλ. Ακουμπάει ο αρχηγός του Ολυμπιακού τον αντίπαλό του, εκείνος βουτάει και το VAR πείθει τον ρέφερι για επιθετικό φάουλ. Αστεία πράγματα σε ένα άθλημα που οι επαφές δεν λείπουν από κάθε διεκδίκηση...

Εδωσε δικαίωμα και το πλήρωσε...

Το γεγονός ότι η Κηφισιά έμεινε ζωντανή έως την ανάπαυλα της έδωσε τη δυνατότητα να ισοφαρίσει και στην πρώτη της τελική στο β' μέρος, σε μια φάση που η άμυνα του Ολυμπιακού συνελήφθη κοιμώμενη, με τον Παντελίδη να βρίσκει δίχτυα φάτσα με τον Τζολάκη στο 47', κόντρα στη ροή του αγώνα.

Σε ένα παιχνίδι... μονότερμα σε όλο το πρώτο μέρος, ο Ολυμπιακός τη γλίτωσε στο ξεκίνημα του αγώνα που η Κηφισιά επιχείρησε να αιφνιδιάσει, αλλά την πάτησε στο δεύτερο μέρος που οι γηπεδούχοι επιχείρησαν ακριβώς το ίδιο, αυτή τη φορά με επιτυχία. Πάλι καλά που όπως ακύρωσε το γκολ του Ρέτσου ο Βεργέτης με το ίδιο κριτήριο έδωσε το πέναλτι υπέρ του Ζέλσον στο 55' μετά από σπρώξιμο του Αμανί και μετέτρεψε σε γκολ ο Ελ Καμπί για να αποκατασταθεί η λογική -βάσει απόδοσης- εξέλιξη της αναμέτρησης.

Πάτησε γκάζι με Ζέλσον και καθάρισε ο Ελ Καμπί...

Βέβαια, η μπάλα έκανε τα δικά της και μετά από το 2-1, καθώς πέντε λεπτά αργότερα, το σουτ του Ροντινέι μετά από κόντρα κατέληξε ξανά στο δοκάρι. Η πίεση και το διαρκές πρέσινγκ του Ολυμπιακού προκάλεσε και την αποβολή του Μαϊντάνα στο 61', ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και αντίκρισε δύο κίτρινες μέσα σε διάστημα 7 λεπτών, για αντίστοιχα σκληρά φάουλ πάνω στον -αέρινο ξανά- Ζέλσον, ο οποίος είναι μέσα σε όλες τις φάσεις που καθόρισαν το παιχνίδι μέσα σε 14 λεπτά!

Δέκα λεπτά αργότερα, ο Ελ Καμπί μετέτρεψε σε γκολ ένα ακόμη πέναλτι για την ομάδα του από το χέρι του Αμανί που υποδείχθηκε μέσω VAR και οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν μαξιλαράκι ασφαλείας σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να έχουν καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο, αλλά -διαχρονικά- όλα μπαίνουν κι όλα χάνονται.

Το πιο σημαντικό για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι ότι όπως έκανε κόντρα στην Αϊντχόφεν, το ίδιο, τηρουμένων των αναλογιών, έκανε και με την Κηφισιά. Την σεβάστηκε, την διάβασε σωστά, την αποσυντόνισε και τη νίκησε απόλυτα δίκαια, με πολύ σοβαρή εμφάνιση αν εξαιρέσουμε τα πρώτα λεπτά των δύο ημιχρόνων που οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν και λίγο έλειψε να κάνουν τη ζημιά...

Στο 80' βρήκε δίχτυα και ο Στρεφέτσα με υπέροχη ατομική ενέργεια από αριστερά, ο οποίος, όμως, ήταν οριακά εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της προσπάθειας κι έχασε την ευκαιρία να βάλει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ. Ο Βραζιλιάνος είχε και δοκάρι (το τρίτο στο ματς) και στην τελευταία φάση της αναμέτρησης.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα το γεγονός ότι ο Ταρέμι, ενώ επρόκειτο να περάσει ως αλλαγή στο 46', δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στην αναμέτρηση, καθώς διαφοροποιήθηκαν τα πλάνα του πάγκου, γεγονός, ωστόσο, που δεν επηρέασε ούτε στο ελάχιστο την εξέλιξη της αναμέτρησης και την επιβλητική νίκη των «ερυθρολεύκων». Το ματς έκλεισε με 8 τελικές του Ολυμπιακού στην εστία, ενώ δέχθηκε μόλις τρεις, ενώ είχε κατοχή μπάλας στο 70% και 18 απόπειρες να σκοράρει συνολικά. Η ανωτερότητά του αποτυπώθηκε απόλυτα και στη γλώσσα των αριθμών.