Ποιοτικές λύσεις για ελληνικά γούστα: 8+1 ελεύθεροι παίκτες ιδανικοί για τις ομάδες του Big-5

Η αγορά των ελεύθερων παικτών είναι πάντα ένας… θησαυρός για ομάδες που ψάχνουν ενίσχυση χωρίς να ξοδέψουν ούτε ευρώ. Και αυτή τη στιγμή, εκεί έξω υπάρχουν μεγάλα ονόματα με βαρύ βιογραφικό που περιμένουν την ευκαιρία να ξαναβρεθούν στα φώτα των προβολέων. Με το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου να αργεί ακόμα, όλοι τους αποτελούν ποιοτικές λύσεις για ομάδες που θέλουν να καλύψουν κενά σε διαφορετικές θέσεις.

1. Ρουί Πατρίσιο

Κάτω από τα δοκάρια, ο Ρουί Πατρίσιο, πρώην τερματοφύλακας της Γουλβς και της Ρόμα, παραμένει χωρίς ομάδα μετά τη θητεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έμπειρος, με παραστάσεις από Premier League και Serie A, μετρώντας επίσης και 108 επίσημες συμμετοχές με την εθνική Πορτογαλίας.

2. Ρικ Κάρσντροπ

Για το δεξί άκρο της άμυνας, βασικό στέλεχος της Ρόμα την χρονιά της κατάκτησης του Conference League, ο Ρικ Κάρσντροπ αποτελεί μια πολύ καλή περίπτωση και σε καλή ηλικία (30). Ο Ολλανδός «έπαιξε» στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2024, χωρίς όμως να προχωρά η περίπτωσή του.

3. Ρενάν Λόντι

Ο Ρενάν Λόντι, ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ανερχόμενα ταλέντα και μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης (18m) , βρίσκεται αυτή τη στιγμή χωρίς ομάδα. Μετά το πέρασμά του από τη Μαρσέιγ και την Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντζάγκι, όπου δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί, ο 27χρονος αμυντικός ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, διαθέτοντας πάντως εμπειρία σε υψηλό επίπεδο και χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ελκυστική επιλογή για πολλές ομάδες.

4. Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν

Για τα χαφ, ο Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τη Μπεσίκτας. Ο 32χρονος Άγγλος μέσος, με πλούσια καριέρα σε Άρσεναλ και Λίβερπουλ, κουβαλά μεγάλη εμπειρία από την Premier League και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο οι τραυματισμοί τα τελευταία χρόνια δεν του επέτρεψαν να διατηρήσει τη σταθερότητα που θα ήθελε. Παραμένει, πάντως, ένας ποδοσφαιριστής με ποιότητα και ικανότητα να δώσει λύσεις σε αρκετές θέσεις της μεσαίας γραμμής.

5. Άρον Ράμσεϊ

Άλλη μια βρετανική λύση στον άξονα, ο Άαρον Ράμσεϊ βρίσκεται επίσης αυτή τη στιγμή χωρίς ομάδα, μετά το σύντομο πέρασμά του από την Πούμας του Μεξικού. Ο έμπειρος Ουαλός μέσος, με καριέρα σε Άρσεναλ, Γιουβέντους και εθνική Ουαλίας, παραμένει ελεύθερος και εξετάζει τις επιλογές του για το μέλλον. Στα 34 του χρόνια, εξακολουθεί να διαθέτει την ποιότητα και την εμπειρία για να προσφέρει σημαντικά σε οποιαδήποτε ομάδα επιλέξει να συνεχίσει.

O Άαρον Ράμσεϊ κόντρα στον Ολυμπιακό για την φάση των ομίλων του Champions League τo 2012/ ΑΠΕ ΜΠΕ

6. Ντέλε Άλι

Περνάμε στο «10» και σε μία ιδιαίτερη περίπτωση παίκτη. Ο Ντέλε Άλι είναι τώρα ελεύθερος και περνάει ίσως το πιο κρίσιμο σημείο της καριέρας του ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις του για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Από παιδί θαύμα της Τότεναμ, βρέθηκε αντιμέτωπος με τραυματισμούς, χαμένο χρόνο συμμετοχής και στιγμές αμφισβήτησης που έκαναν την πορεία του πιο δύσκολη απ’ ό,τι περίμενε. Στα 27 του, και μετά το αποτυχημένο πέρασμα από την Κόμο, ψάχνει να ξαναβρεί τον εαυτό του και να δείξει ότι η κλάση και η δημιουργικότητα που τον έκαναν αποκάλυψη του αγγλικού ποδοσφαίρου πριν λίγα χρόνια δεν έχουν χαθεί.

7. Λορέντσο Ινσίνιε

Στα εξτρέμ, ο Λορέντσο Ινσίνιε, παραμένει ένας επιθετικός με εκρηκτικότητα, τεχνική και χαρακτηριστική ικανότητα να δημιουργεί και να σκοράρει από όλες τις θέσεις πίσω από το φορ. Στα 34 του, ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, έτοιμος να προσφέρει εμπειρία και ποιότητα σε οποιαδήποτε ομάδα τον εμπιστευτεί.

8. Νέιθαν Ρέντμοντ

Μαζί του, από την απέναντι πλευρά ο Νέιθαν Ρεντμοντ με την ικανότητά του στο ένας-έναν, στοιχεία που τον καθιστούν πολύτιμο σε κάθε επιθετικό σχήμα. Με μεγάλη εμπειρία σε Premier League και κορυφαίες στιγμές την μεταγραφή του στην Σαουθάμπντον έναντι 13εκατ. λιρών και την συμμετοχή του με την εθνική Αγγλίας, μπορεί να προσφέρει σημαντική εμπειρία και ποιοτικό παιχνίδι στα άκρα της επίθεσης.

9. Πάκο Αλκάθερ

Τέλος, για την κορυφή της επίθεσης, ο Πάκο Αλκάθερ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Βαλένθια, όπου έδειξε από νωρίς την ικανότητά του να σκοράρει και να κινείται έξυπνα μέσα στην περιοχή. Το ταλέντο του δεν πέρασε απαρατήρητο και το 2016 μεταγράφηκε στην Μπαρτσελόνα, καταγράφοντας συμμετοχές τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην πορεία του με τους «μπλαουγκράνα». Αργότερα συνέχισε την καριέρα του σε ομάδες όπως η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Μπάγερ Λεβερκούζεν, αποκτώντας πλούσια εμπειρία σε διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Ο Αλκάθερ παραμένει ένας επιθετικός με καλή τοποθέτηση, ικανότητα στο ένας-έναν και δυνατότητα να αλλάζει τη ροή ενός αγώνα, ξεχωρίζει για το ρεκόρ του στη Bundesliga, καθώς τη σεζόν 2018/19 πέτυχε τα περισσότερα γκολ ως αλλαγή σε μία σεζόν (10) και είχε την καλύτερη αναλογία λεπτά ανά γκολ στην ιστορία του πρωταθλήματος, σκοράροντας κάθε 61 λεπτά. Επιπλέον, το 2020 έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Βιγιαρεάλ, με κόστος 25 εκατομμύρια ευρώ. καθιστώντας τον, στα 32 του, σημαντική προσθήκη για οποιονδήποτε σύλλογο αναζητά έμπειρο σέντερ φορ.