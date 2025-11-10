Κηφισιά: Αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή ο Άγγελος Χαριστέας

Ο Άγγελος Χαριστέας είναι πολύ πιθανό να είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς μετά την αποχώρηση του Στέφανου Κοτσόλη για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων κινήθηκε άμεσα, με τον πρόεδρο, Χρήστο Πρίτσα μετά από τις αξιολογήσεις που έκανε σε αρκετά ονόματα, να καταλήγει όπως φαίνεται στον πρωταθλητή Ευρώπης του 2004, με την βοήθεια του Στέφανου Κοτσόλη.

Οι δυο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Άγγελο Χαριστέα να επιστρέφει σε διοικητικά καθήκοντα από το 2019 και το πέρασμα του από τον ΑΡΗ, με τον οποίο έλυσε την συνεργασία του ένα χρόνο μετά.

Για την Κηφισιά θα αποτελέσει άλλο ένα σημαντικό στέλεχος, καθώς θα πλαισιώσει τους Άγγελο Μπασίνα που ήταν συμπαίκτης του το 2004, αλλά και τον Σωτηρη Κυριάκο και έτσι θα ενισχύσει διοικητικά την ομάδα ακόμα περισσότερο, ώστε να καταφέρει να πετύχει τους στόχους της.