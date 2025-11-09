Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3: Οι ανώτεροι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από τη Νεάπολη και πάτησαν κορυφή(vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Νεάπολη, επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-1 για την 10η αγωνιστική της Super League, χάρη στο παρθενικό γκολ του Νασιμέντο και δύο πέναλτι του Ελ Καμπί. Η ομάδα του Πειραιά επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, με τον Τσικίνιο και τον Ελ Καμπί να απειλούν την εστία των γηπεδούχων και τον Νασιμέντο να ανοίγει το σκορ στο 37’, ολοκληρώνοντας μια όμορφη συνεργασία με Ροντινέι και Ζέλσον. Παρά το προσωρινό 1-1 με γκολ της Κηφισιάς στο 47’ με τον Παντελίδη, ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα. Στο 56’ ο Ζέλσον κέρδισε πέναλτι από τον Αμανί και ο Ελ Καμπί το εκτέλεσε εύστοχα, ενώ λίγο αργότερα σκόραρε ξανά από δεύτερο πέναλτι,πάλι με τον Ελ Καμπι για το τελικό 1-3. Με τη νίκη αυτή οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 25 βαθμούς, ανέβηκαν στην κορυφή και περιμένουν το ντέρμπι Παναθηναϊκού - ΠΑΟΚ για να δουν αν θα διατηρήσουν το προβάδισμα.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος στο παιχνίδι και επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του απέναντι στην Κηφισιά, στη Νεάπολη. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 8’ από τους γηπεδούχους, όταν ο Λαρουσί απείλησε με δυνατό σουτ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη. Από αυτό το σημείο και έπειτα στο γήπεδο υπήρχε μόνο ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στο 14’ με εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο που έφυγε λίγο άουτ, ενώ στο 19’ πήραν προβάδισμα με τον Μουζακίτη, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά, αφού η μπάλα είχε περάσει εκτός πριν το γύρισμα του Ποντένσε.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει και στο 25’ άγγιξε το γκολ, με τον Ελ Καμπί να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι έπειτα από σέντρα του Νασιμέντο. Η υπεροχή των Πειραιωτών επιβραβεύτηκε στο 37’, όταν ο Νασιμέντο με τρομερό σουτ από δύσκολη γωνία πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ολοκληρώνοντας μια όμορφη συνεργασία με Ροντινέι και Ζέλσον για το 0-1.

Το πρώτο γκολ του Νασιμεντο με τα ερυθρόλευκα ! #OlympiacosFC pic.twitter.com/B9cqpR6rzO — Karaflodaimonas (@Karaflademon) November 9, 2025

37': ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Νασιμέντο και 0-1! / 37': GOAL for Olympiacos! Nascimento scores! 0-1!#OlympiacosFC #KIFOLY #slgr pic.twitter.com/i9A8pmpDfl — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 9, 2025

Στις καθυστερήσεις (45+3’) ο Ρέτσος σκόραρε με κεφαλιά μετά από φάουλ του Ροντινέι, όμως το VAR ακύρωσε το γκολ για επιθετικό φάουλ, μια αμφισβητούμενη φάση που προκάλεσε έντονα παράπονα. Το πρώτο μέρος έκλεισε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, δύο ακυρωμένα τέρματα και ένα δοκάρι, δείχνοντας σαφώς πιο ποιοτικός από την Κηφισιά.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου,στο 47', η Κηφισιά έφερε το ματς στα ίσια. Μετά από εκτέλεση στημένης φάσης, ο Ποκόρνι πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Σιμόν συνέχισε τη φάση και ο Παντελίδης, από κοντά, νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1. Ο Μεντιλίμπαρ αντέδρασε έξαλλα στον πάγκο, καθώς η άμυνα του Ολυμπιακού λειτούργησε πολύ άσχημα στη φάση και τον Ροντινέι να χαλάει για ακόμα ένα ματς τη γραμμή του οφσάιντ της «ερυθρόλευκης» άμυνας.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι στο 56’, όταν ο Ζέλσον μπήκε στην περιοχή και ο Αμανί τον ανέτρεψε με απερίσκεπτη ενέργεια, ένα αχρείαστο σπρώξιμο, με τον διαιτητή να δείχνει σωστά την άσπρη βούλα. Ο Ζέλσον κινήθηκε έξυπνα και κέρδισε τη φάση, ενώ ένα λεπτό αργότερα, στο 57’, ο Ελ Καμπί εκτέλεσε ψύχραιμα στο κέντρο της εστίας, νικώντας τον Ραμίρεζ και δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, 1-2.

Η στιγμή που ο Αμανί κάνει πέναλτι στον Ζέλσον/EUROKINISSI

Στο 70ο λεπτό, ο Αμανί ανακόπτει με χέρι μπάλα του Ζέλσον μέσα στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο διαιτητής Βεργέτης να δείξει πέναλτι για τον Ολυμπιακό έπειτα από παρέμβαση του VAR. Ο Ελ Καμπί αναλαμβάνει την εκτέλεση και σκοράρει για δεύτερη φορά στο ματς, φτάνοντας τα εννιά γκολ στο πρωτάθλημα, διαμορφώνοντας έτσι το 1-3 για τον Ολυμπιακό.

Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε τους 25 βαθμούς, +2 από τον ΠΑΟΚ, πάτησε κορυφή και περιμένει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Δικέφαλο στη Λεωφόρο για να δει αν θα πάει πρωτοπόρος στην διακοπή των Εθνικών ομάδων.



