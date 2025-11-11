Ο Ολυμπιακός «θωρακίζει» το ρόστερ της επόμενης χρονιάς - Προχωρημένες επαφές και με τον Ζέλσον

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, ήδη από τον Οκτώβριο της φετινής χρονιάς να «οικοδομεί» το ρόστερ της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι» κατόρθωσαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Κοστίνια, αναμένεται να ανακοινώσουν πολύ σύντομα και την ανανέωση του συμβολαίου του Πιρόλα, ενώ βρίσκονται και σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ζέλσον Μαρτίνς για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο γεννημένος στο Πράσινο Ακρωτήρι εξτρέμ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον αξιολογεί ως βασικό στέλεχος της ομάδας. Οι προεργασίες για την ανανέωση του συμβολαίου του, μάλιστα φημολογείται πως έχουν δρομολογηθεί ήδη από τις αρχές της σεζόν.

Eurokinissi

Το τρέχον συμβόλαιο του με τους Πειραιώτες εκπνέει το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει μονομερώς τη συνεργασία του με τον 30χρονο επιθετικό μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Οι «ερυθρόλευκοι», βέβαια προτιμούν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Ζέλσον για τουλάχιστον δύο χρόνια ακόμα.

Οι δύο πλευρές φαίνεται πως βρίσκονται κοντά σε συμφωνία και οι τελικές υπογραφές προβλέπονται να «πέσουν» μέσα στους ερχόμενους μήνες. Ο Ζέλσον αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να ανανεώσει μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Πορτογάλος επιθετικός αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας που κατέκτησε το Κόνφερενς Λιγκ, αλλά και το περσινό νταμπλ και μετρά με τη φανέλα του Ολυμπιακού 10 γκολ και 16 ασίστ σε 63 συμμετοχές.

«Τελειωμένο» του Κοστίνια - Τα τυπικά απομένουν για τον Πιρόλα

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο 25χρονος Πορτογάλος αμυντικός της ομάδας, Κοστίνια ανανέωσε με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το επιτελείο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αξιολόγησε θετικά την έως τώρα παρουσία του Κοστίνια στους Πειραιώτες και θεώρησε σημαντικό να τον «ανταμείψει» για τις εμφανίσεις του με την ομάδα.

Την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του Κοστίνια, αναμένεται να διαδεχθεί η επίσημη ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας των «ερυθρολεύκων» με τον Λορέντσο Πιρόλα. Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία και για την ολοκλήρωση του deal απομένουν μόνο τα «τυπικά».

Eurokinissi

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός βρίσκεται σε ανοδική πορεία και έχει συνθέσει μαζί με τον Παναγιώτη Ρέτσο ένα εξαιρετικό δίδυμο κεντρικών αμυντικών. Η ανανέωση του Πιρόλα έρχεται μετά από έντονο ενδιαφέρον ομάδως από την Ιταλία, όπως η Ρόμα και η Αταλάντα. Το τρέχον συμβόλαιο του λήγει το 2028, όμως ο Πιρόλα θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο.

Ποιοί ακολουθούν

Η προσπάθεια του Ολυμπιακού να τελειώσει από... νωρίς τις υποθέσεις των συμβολαίων που λήγουν φέτος προχωράει με αμείωτους ρυθμούς. Η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» έχει «χαρτογραφήσει» τα συμβόλαια που λήγουν φέτος και κινείται ήδη σε κατεύθυνση ανανεώσεων.

Εκτός από τον Ζέλσον, το ερχόμενο καλοκαίρι λήγει και το συμβόλαιο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Η επιθυμία της διοίκησης του Ολυμπιακού για επέκταση της συνεργασίας της με τον ταλαντούχο Μαροκινό φορ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και οι δύο πλευρές είναι σίγουρο πως έχουν ήδη ξεκινήσει διερευνητικές επαφές.

Eurokinissi

Τέλος, το ερχόμενο καλοκαίρι εκπνέει και ο δανεισμός του Ντάνιελ Ποντένσε. Όπως και με τον Μαρτίνς, έτσι και με τον Ποντένσε, οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν ήδη ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωση, ενώ πηγές μέσα από τους κύκλους των «ερυθρολεύκων» αναφέρουν πως αποτελεί προτεραιότητα για την ΠΑΕ η επέκταση της συνεργασίας με τον 30χρονο Πορτογάλο μάγο.

𝐏𝐨𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐁𝐀𝐂𝐊 🔴⚪️⚽️ pic.twitter.com/kG5eyCMJbk — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 13, 2025

Ο Ολυμπιακός, αναμένεται να καταβάλει στην Αλ-Σαμπάμπ τη ρήτρα των 4 εκατομμυρίων ευρώ και πρόκειται να προσφέρει στον Ποντένσε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, με αυξημένες αποδοχές.