Τα 7 «καυτά» συμβόλαια που λήγουν στον Ολυμπιακό και οι «δικλίδες ασφαλείας» για Ποντένσε και Ζέλσον

Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν λέει η λαϊκή παροιμία και στον Ολυμπιακό την τηρούν... ευλαβικά στο θέμα των συμβολαίων που λήγουν και δη εκείνων που έχουν προσφέρει στην ομάδα κι έχουν να προσφέρουν ακόμη περισσότερα...

Μετά τις κινήσεις που έγιναν από πέρυσι μέχρι φέτος με διαδοχικές ανανεώσεις βασικών κομματιών του πάζλ και σύμφωνα πάντα με τις εισηγήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έξι είναι τα συμβόλαια που «καίνε» στον Πειραιά ενόψει καλοκαιριού, για τα δύο από αυτά, όμως, υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, στο φινάλε της περιόδου που διανύουμε μένουν ελεύθεροι οι Ελ Καμπί, Ποντένσε, Ζέλσον, Ντάνι Γκαρθία, Πασχαλάκης και Βέζο, αλλά για τους δύο «Διόσκουρους» Πορτογάλους εξτρέμ που ξεκίνησαν παρέα από τη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, ο σύλλογος έχει εξασφαλίσει ήδη τον πρώτο και τελευταίο λόγο για επέκταση της συνεργασίας.

Οι «δικλίδες ασφαλείας» για Ποντένσε και Ζέλσον

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος φέτος επέστρεψε ως δανεικός στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ, προβλέπεται οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, ή οποία αναμένεται να καταβληθεί και ο 30χρονος «Superman» να υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο με τους νταμπλούχους Ελλάδας. Οι αποδοχές του αναμένεται να πλησιάσουν εκείνες του Ελ Καμπί, να ξεπεράσουν δηλαδή τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως, συν μπόνους κατάκτησης στόχων.

Σχετικά με τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο γεννημένος στο Πράσινο Ακρωτήρι εξτρέμ, αποκτήθηκε από την Μονακό τον Γενάρη του 2024, με την αρχική συμφωνία να προβλέπει λήξη το καλοκαίρι του 2026. Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο, διατηρούν δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν, είτε σε περίπτωση που το επιθυμούν, είτε σε περίπτωση που ο 30χρονος ζογκλέρ συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών στη διάρκεια της φετινής περιόδου.

Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, η συνεργασία επεκτείνεται αυτόματα έως το 2027, αλλά μάλλον δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, καθώς πρόθεση των αρμοδίων της ΠΑΕ είναι ο παίκτης να υπογράψει νέα σύμβαση για τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια. Με τη σύμφωνη γνώμη του «Μέντι», ο οποίος θεωρεί τον Ζέλσον και με το δίκιο του, βασικό γρανάζι, έχει ξεκινήσει η σχετική προεργασία με ορίζοντα τον χειμώνα...

Τα δεδομένα της υπόθεσης Ελ Καμπί

Στο μεταξύ, είναι γνωστό ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού και προσωπικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσαν τεράστια «μάχη» το καλοκαίρι του 2024 για να ανανεωθεί με διετή επέκταση το συμβόλαιο του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος αποτελεί και τον υψηλότερα αμειβόμενο ποδοσφαιριστή της ομάδας. Διανύοντας το 32ο έτος της ηλικίας του ο Μαροκινός έχει κερδίσει με το σπαθί του τη νέα επέκταση και όπως όλα δείχνουν θα του προταθεί, αν δεν του έχει προταθεί ήδη, να μείνει για ακόμη δύο σεζόν στο μεγάλο λιμάνι. Οι σχέσεις εκατέρωθεν είναι άριστες.

Ο «κανονιέρης» της ομάδας παρότι έχει δεχθεί κρούσεις από άλλες ομάδες, έχει ενσωματωθεί πλήρως, εκτιμά ότι με την ερυθρόλευκη φανέλα απογείωσε την καριέρα του, άλλα υπάρχει μια πολύ στέρεη βάση για τις συζητήσεις που θα γίνουν, προκειμένου να ανανεώσει έως το 2028 και βλέπουμε... Μόνο σε περίπτωση που «σκάσει» τρελή πρόταση στα χέρια του μπορεί να μπει σε διαδικασία να ζητήσει να αποχωρήσει το καλοκαίρι και σε μια τέτοια περίπτωση ο σύλλογος δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο...

Σχετικά με τους άλλους τρεις, ο Πασχαλάκης διανύει ήδη το 36ο έτος της ηλικίας του και τον Ιούλιο πατάει στα 37. Υπάρχει ενδεχόμενο ακόμη και να ολοκληρώσει την καριέρα του μπροστά στο κοινό του «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ντάνι Γκαρθία που ανανέωσε για μια σεζόν το καλοκαίρι, πατάει τον Μάη τα 36, άρα θα αποχωρήσει στο τέλος της περιόδου, ενώ ο Ρούμπεν Βέζο που... ξέμεινε το καλοκαίρι, αλλά μπήκε κι αυτός στο κόλπο από τον Μεντιλίμπαρ, είναι πιθανό να αλλάξει φανέλα ακόμη και μέσα στον Γενάρη.

Υ.Γ.: Στο τέλος της περιόδου ολοκληρώνεται και το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος το έχει αγαπημένο... συνήθειο να επεκτείνει ανά σεζόν τη συνεργασία του με την ομάδα, κάτι που όπως όλα δείχνουν θα συμβεί και φέτος, πολύ πριν φτάσουμε στο καλοκαίρι... Στο τέλος της φετινής χρονιάς ο Βάσκος τεχνικός θα συμπληρώσει 2,5 χρόνια στο τιμόνι καθώς ανέλαβε αρχές Φλεβάρη του 2024, αλλά η σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και η προσφορά του στην ομάδα οδηγούν με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι θα συνεχίσει και του χρόνου.