Σπορ Ποδόσφαιρο Σαουδική Αραβία Κώστας Φορτούνης

Ελληνικό σόου στη Σαουδική Αραβία: Διπλός Μασούρας, μαέστρος Φορτούνης

Η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη πέρασε θριαμβευτικά από την έδρα της Αλ Χαζέμ, με Φορτούνη και Μασούρα σε μεγάλα κέφια.

PRINTSCREEN
PRINTSCREEN
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ελληνική λάμψη είχε η 8η αγωνιστική της Saudi Pro League, με την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη να επικρατεί εντυπωσιακά 4-1 εκτός έδρας της Αλ Χαζέμ. Οι πρωταγωνιστές; Δύο γνώριμα πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου, που συνεχίζουν να κάνουν… θόρυβο στα αραβικά γήπεδα.

Ο Κώστας Φορτούνης άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του, και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους μοίρασε ασίστ πάρε-βάλε στον Γιώργο Μασούρα για το 2-1. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Πάολο Φερνάντες, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1, ενώ ο Μασούρας, σε μεγάλη φόρμα, «σφράγισε» το αποτέλεσμα στο 79’, σκοράροντας για δεύτερη φορά.


Για την Αλ Χαζέμ είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Φάμπιο Μαρτίνς, όμως η ελληνική ποιότητα έκανε τη διαφορά. Ο Μασούρας έφτασε ήδη τα τέσσερα γκολ στη σεζόν, ενώ ο Φορτούνης έχει εξελιχθεί σε απόλυτο ηγέτη, μετρώντας 4 τέρματα και 8 ασίστ.

Σταθερή παρουσία είχε και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ενώ ο Μπαρτ Σένκεφελντ συμπλήρωσε το ελληνικό… παρεάκι της επιτυχίας. Η ομάδα του Δώνη φιγουράρει πλέον στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, παίζοντας ωραίο και αποτελεσματικό ποδόσφαιρο.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Σαουδική Αραβία Κώστας Φορτούνης

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader