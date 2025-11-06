Ελληνικό σόου στη Σαουδική Αραβία: Διπλός Μασούρας, μαέστρος Φορτούνης

Ελληνική λάμψη είχε η 8η αγωνιστική της Saudi Pro League, με την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη να επικρατεί εντυπωσιακά 4-1 εκτός έδρας της Αλ Χαζέμ. Οι πρωταγωνιστές; Δύο γνώριμα πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου, που συνεχίζουν να κάνουν… θόρυβο στα αραβικά γήπεδα.

Ο Κώστας Φορτούνης άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του, και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους μοίρασε ασίστ πάρε-βάλε στον Γιώργο Μασούρα για το 2-1. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Πάολο Φερνάντες, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1, ενώ ο Μασούρας, σε μεγάλη φόρμα, «σφράγισε» το αποτέλεσμα στο 79’, σκοράροντας για δεύτερη φορά.

🇳🇴🇬🇷 QUE DUPLA É ESSA!



Assistência de King e gol de Fortounis!



11 participações em gols para o grego

10 participações em gols para o norueguês.



UMA DAS MELHORES DUPLAS DA LIGA! pic.twitter.com/KVzK7hnXNT — Central do Arabão (@centraldoarabao) November 6, 2025



Για την Αλ Χαζέμ είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Φάμπιο Μαρτίνς, όμως η ελληνική ποιότητα έκανε τη διαφορά. Ο Μασούρας έφτασε ήδη τα τέσσερα γκολ στη σεζόν, ενώ ο Φορτούνης έχει εξελιχθεί σε απόλυτο ηγέτη, μετρώντας 4 τέρματα και 8 ασίστ.

ماسوراس يضيف الثاني للخليج برأسية ⚽️



🟡 الحزم 1-2 الخليج 🟢

pic.twitter.com/0QwPJZnUqL — عمرو (@bt3) November 6, 2025

Σταθερή παρουσία είχε και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ενώ ο Μπαρτ Σένκεφελντ συμπλήρωσε το ελληνικό… παρεάκι της επιτυχίας. Η ομάδα του Δώνη φιγουράρει πλέον στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, παίζοντας ωραίο και αποτελεσματικό ποδόσφαιρο.