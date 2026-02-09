Ο... killer Κουλούρης δεν σταματάει να σκοράρει στη Σαουδική Αραβία - Έφτασε τα 16 τέρματα

Ο Ευθύμης Κουλούρης συνεχίζει να αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 42ο λεπτό και χάρισε στην Αλ-Ουλά τη νίκη με 1-0 εκτός έδρας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ηγέτη στην επιθετική γραμμή.

Με αυτό το τέρμα, ο Κουλούρης έφτασε τα 16 γκολ στη σεζόν, αριθμός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο αποτελεσματικούς σκόρερ του πρωταθλήματος (4η θέση) και διατηρεί την Αλ-Ουλά σε τροχιά υψηλών στόχων. Η συνέπειά του μπροστά από την εστία δεν είναι τυχαία, αφού ο Έλληνας φορ έχει εμπειρίες και παραστάσεις από διαφορετικά πρωταθλήματα και ποδοσφαιρικές κουλτούρες.

Ο 29χρονος επιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ, όπου ανέβηκε από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα, ενώ στη συνέχεια ξεχώρισε με τη φανέλα του Ατρόμητου, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στηSuper League τη σεζόν 2018-2019.

Ακολούθησαν σημαντικοί σταθμοί στο εξωτερικό, όπως η Τουλούζ στη Γαλλία, η ΛΑΣΚ στην Αυστρία, η Αλάνιασπορ στην Τουρκία και η Πόγκον Στσέτσιν στην Πολωνία, όπου καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αξιόπιστους επιθετικούς του πρωταθλήματος.

Πλέον, στη Σαουδική Αραβία, ο Κουλούρης δείχνει πιο ώριμος από ποτέ. Η φετινή του σεζόν αποτελεί ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι παραμένει ένας από τους πιο «καυτούς» Έλληνες επιθετικούς εκτός συνόρων, με το βλέμμα στραμμένο πάντα στο επόμενο γκολ.