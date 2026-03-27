Εκεί που σταματά η αμφισβήτηση... αρχίζει ο Μασούρας: 11 γκολ και ένα μάθημα ποδοσφαιρικής ουσίας

Στο ποδόσφαιρο, η αξία ενός παίκτη συχνά αναγνωρίζεται πλήρως μόνο όταν η θέση του στο γήπεδο μοιάζει με «μαύρη τρύπα». Ο Γιώργος Μασούρας, ένας παίκτης που για χρόνια αποτέλεσε το πολυεργαλείο κάθε προπονητή στον Πειραιά, βιώνει φέτος στη Σαουδική Αραβία τη δική του δικαίωση. Με 11 γκολ σε 26 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ, αποδεικνύει ότι η επαφή του με τα δίχτυα δεν ήταν ποτέ θέμα τύχης, αλλά συνέπειας. Την ίδια στιγμή, στον Πειραιά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παλεύει να βρει έστω και ένα κλάσμα αυτής της αποτελεσματικότητας από τους διαδόχους του.

Τα στατιστικά του Μασούρα στην Αλ Καλίτζ. Print Screen/ Sofascore

Περισσότερα από νούμερα: Ο παίκτης των ειδικών αποστολών

Η προσφορά του Μασούρα στον Ολυμπιακό δεν αποτυπώθηκε ποτέ μόνο στον πίνακα των σκόρερ, παρότι οι αριθμοί του ήταν σταθερά καλοί, με καλύτερη τη σεζόν 2020-2021 όπου πέτυχε 15 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ. Ήταν ο παίκτης που έδινε τις ισορροπίες, ο πρώτος στο πρέσινγκ, ο εξτρέμ που γινόταν «κρυφός» φορ και ο αμυντικός που κάλυπτε τις προωθήσεις των μπακ. Αυτή η τακτική πειθαρχία είναι που λείπει σήμερα περισσότερο από κάθε άλλο στον Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός, παρά την ανανέωση του συμβολαίου του, μοιάζει «αβοήθητος» από τις φετινές ακριβές προσθήκες στα εξτρέμ.

Eurokinissi/ Ο Μασούρας πανηγυρίζει το «χρυσό» γκολ του Ελ Καμπί στον τελικό του Conference League.

Η σύγκριση που πονάει και το «στοίχημα» της επιστροφής

Η σκληρή αλήθεια κρύβεται στη σύγκριση: Όταν παίκτες όπως ο Ποντένσε (στη δεύτερη θητεία του), ο Μάρτινς, ο Στρεφέτσα, ο Λουίζ και ο Καμπέλα συγκεντρώνουν όλοι μαζί μόλις 9 γκολ μέχρι στιγμής, η συζήτηση για την επιστροφή του Μασούρα το καλοκαίρι παύει να είναι γραφική... και γίνεται επιτακτική. Ο Μεντιλίμπαρ χρειάζεται παίκτες που γνωρίζουν το βάρος της φανέλας και δεν χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Ακόμα κι αν ο Μασούρας επέστρεφε ως «τέταρτος» στην ιεραρχία, η ιστορία έχει δείξει ότι στο τέλος θα κατέληγε πάλι βασικός και αναντικατάστατος.