Ο αναγεννημένος Φορτούνης οδηγεί την Αλ Καλίτζ του Δώνη ως ηγέτης

Η πορεία του Κώστα Φορτούνη στην Αλ Καλίτζ την φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας χαρακτηρίζεται από ηγετικό ρόλο και αγωνιστική επιρροή κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά και από την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Αγωνιστική παρουσία και στατιστικά

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μετράει ήδη 8 γκολ και 11 ασίστ σε 20 συμμετοχές με την ομάδα του Γιώργου Δώνη από τις οποίες το 80% είναι στην αρχική ενδεκάδα, συμβάλλοντας σε μεγάλο ποσοστό στην επιθετική παραγωγή της ομάδας. Συνολικά έχει συμμετοχή στο 48% των γκολ της ομάδας κάτι που αποδεικνύει πόσο πολύτιμος και καθοριστικός είναι για την πορεία της.

Οι επιδόσεις του Φορτούνη φέτος. Πηγή: TransferMarkt

Η συνεργασία του με τον Μασούρα

Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να τα πετύχει φυσικά μόνος του. Μεγάλη βοήθεια παίρνει και από τον συμπαίκτη του, Γιώργο Μασούρα. Ο διεθνής εξτρέμ πραγματοποιεί επίσης πολύ καλές εμφανίσεις με απολογισμό 11 γκολ, έχοντας και δύο ασίστ, σε 26 συμμετοχες με την Αλ Καλίτζ. Με αυτά τα νούμερα οι δυο Έλληνες δείχνουν ότι έχουν πάρει από το χεράκι την ομάδα τους στην δημιουργία και το σκοράρισμα.

Αυτό έγινε ακόμα πιο εμφανές στον τελευταίο τους αγώνα με αντίπαλο την Αλ Χαζέμ, με τον Φορτούνη να ισοφαρίζει με πέναλτι και τον Μασούρα να διαμορφώνει το τελικό 2-1 με εξαιρετικό τελείωμα δίνοντας στην ομάδα τους το τρίποντο.

Επιπλέον, ο Κώστας Φορτούνης αναδείχθηκε και MVP του αγώνα με την Αλ Χαζέμ, κάτι που μάλιστα συνέβη για πέμπτη φορά την τρέχουσα σεζόν.

Η επιτυχημένη χρονιά και οι ματιές από Ευρώπη

Η χρονιά με βάση τα νούμερα και την πορεία της ομάδας κρίνεται άκρως επιτυχημένη. Με γκολ, ασίστ και μπόλικη δημιουργία, ο Κώστας Φορτούνης δείχνει να είναι ο βασικός παράγοντας για τα θετικά αποτελέσματα της ομάδας.

Με τέτοιες επιδόσεις πέρα από την θέληση του να γυρίσει στην Ελλάδα και να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, το όνομα του σίγουρα θα ακουστεί και για άλλες ομάδες της Ευρώπης.