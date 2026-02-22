Δημοσιεύματα... φωτιά για Φορτούνη - Η απόφαση για το μέλλον του στην Αλ Καλίτζ και ο Ολυμπιακός

Σημείο αναφοράς για την Αλ Καλίτζ αποτελεί ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος διανύει την καλύτερη σεζόν του στη Σαουδική Αραβία, μετά τη μετακίνησή του το καλοκαίρι του 2024. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός μετρά 8 γκολ και 11 ασίστ σε 20 συμμετοχές, όντας ο απόλυτος MVP της ομάδας που καθοδηγεί ο Γιώργος Δώνης.

Η επιρροή του στο δημιουργικό κομμάτι είναι καθοριστική, με την Αλ Καλίτζ να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα και την εμπειρία του. Το συμβόλαιό του εκπνέει τον Ιούνιο και στο Prince Nayef Sports City Stadium επιθυμούν την παραμονή του, καταθέτοντας πρόθεση ανανέωσης της συνεργασίας τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ar-Riyadiyah, ο Φορτούνης έχει ήδη ενημερώσει τη διοίκηση πως δεν προτίθεται να συνεχίσει ούτε στην ομάδα ούτε γενικότερα στη χώρα, επικαλούμενος προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, με στόχο την επιστροφή του στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να έχει τον πρώτο λόγο να ντύσει ξανά στα «ερυθρόλευκα» τον αρχηγό του στην πορεία κατάκτησης του Conference League.

Η πλευρά του συλλόγου φέρεται να του ζήτησε να το επανεξετάσει και αναμένεται νέος κύκλος επαφών τις επόμενες εβδομάδες. Παρ’ όλα αυτά, τα ρεπορτάζ από τη Σαουδική Αραβία συγκλίνουν στο ότι ο κύκλος του Φορτούνη στην Αλ Καλίτζ οδεύει προς το τέλος του.