Συνεχίζει να νικά η «ελληνική» Αλ Καλίτζ του Δώνη - Πρωταγωνιστές οι Φορτούνης και Μασούρας

Η Αλ Καλίτζ συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στη Saudi League, προσθέτοντας ακόμη μία πειστική εμφάνιση στο ενεργητικό της. Το απόγευμα της Παρασκευής (16/1), για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος, η ομάδα του Γιώργου Δώνη επικράτησε με 4-1 της Αλ Ακχτούντ εντός έδρας, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της και σκαρφαλώνοντας στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι Κώστας Φορτούνης, Γιώργος Μασούρας και Δημήτρης Κουρμπέλης ξεκίνησαν βασικοί και παρέμειναν στο γήπεδο μέχρι το τέλος, με τους δύο πρώτους να «υπογράφουν» ουσιαστικά το τρίποντο, πετυχαίνοντας τα τρία από τα τέσσερα γκολ της ομάδας τους.

From Josh King 🇳🇴 -> Giorgos Masouras 🇬🇷 -> The goal 🥅 pic.twitter.com/m7Wgudn8gv — Roshn Saudi League (@SPL_EN) January 16, 2026

Ο Μασούρας άνοιξε τον δρόμο στο δεύτερο ημίχρονο, γράφοντας το 2-0 στο 50ό λεπτό με δυνατό σουτ. Στο 77’ ο Φορτούνης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, φτάνοντας τα επτά γκολ στη φετινή σεζόν, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Μασούρας βρήκε ξανά δίχτυα, διαμορφώνοντας το 4-0 και φτάνοντας συνολικά τα οκτώ γκολ σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.