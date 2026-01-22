«Φεύγει ο Κούτσιας από τη Λουγκάνο μετά την επίθεση από συμπαίκτη του - Ετοιμάζει πρόταση η Ραπίντ»

Σε κομβικό σημείο φαίνεται πως μπαίνει η παρουσία του Γιώργου Κούτσια στη Λουγκάνο, λίγες ημέρες μετά το έντονο επεισόδιο που είχε με τον Κέβιν Μπέρενς σε φιλικό παιχνίδι. Το περιστατικό, που έκανε τον γύρο των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, δεν πέρασε χωρίς συνέπειες , όχι τόσο αγωνιστικές, όσο ψυχολογικές και επικοινωνιακές για τον Έλληνα επιθετικό.



Ο προπονητής της ομάδας, Ματία Κρότσι-Τόρτι, παραδέχθηκε πως ο Κούτσιας χρειάστηκε «ανάσα» από την καθημερινότητα του συλλόγου, μένοντας εκτός αποστολής για την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου στο πρωτάθλημα με τη Λουκέρνη. Παρότι επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις, το κλίμα γύρω από το όνομά του μόνο ήρεμο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.



Την ίδια στιγμή, από την Αυστρία έρχεται έντονο ενδιαφέρον. Η Ραπίντ Βιέννης φέρεται διατεθειμένη να μπει δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτησής του, καταθέτοντας πρόταση που κινείται στα επίπεδα της αγοραστικής του αξίας: μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Ένα ποσό που μόνο αμελητέο δεν είναι για τη Λουγκάνο, ειδικά αν συνδυαστεί με την επιθυμία να «κλείσει» ένα ζήτημα που απασχόλησε έντονα την ομάδα στα αποδυτήρια.





Nach dem Testspiel-Vorfall ist die Zukunft von Georgios Koutsias ungewiss. Rapid Wien bietet Millionen für den Lugano-Stürmer. Trennen sich die Wege des Griechen und von Lugano? https://t.co/2K8MYukpUf — Blick Sport (@Blick_Sport) January 22, 2026