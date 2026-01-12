Συγγνώμη στον Κούτσια για την «ακατάλληλη και απαράδεκτη» επίθεση ζήτησε ο Μπέρενς

Ο Κέβιν Μπέρενς ζήτησε επίσημα συγγνώμη στον συμπαίκτη του, Γιώργο Κούτσια για την απρόκλητη επίθεσή του, δίνοντας τέλος στο πρωτοφανές περιστατικό της Παρασκευής (09/01).

Ο 34χρονος Γερμανός, γνωστός για το βίαιο και ομοφοβικό του παρελθόν, απολογήθηκε για το αναίτιο σπρώξιμο στον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Κούτσια, αναφέροντας πως η επίθεση ήταν «απαράδεκτη και ακατάλληλη».

Η συγγνώμη του Μπέρενς στον Κούτσια συμπεριλήφθηκε στην επίσημη ανακοίνωση της Λουγκάνο, στην οποία αγωνίζονται από κοινού οι δύο επιθετικοί. Οι Ελβετοί τονίζουν πως τα γεγονότα της Παρασκευής (09/01) δε συνάδουν σε καμία περίπτωση με τις αξίες του συλλόγου και χαρακτήρισε την επίθεση «απαράδεκτη».

Υπενθυμίζουμε πως η επίθεση του Μπέρενς στον Κούτσια έγινε στο φιλικό της ομάδας από την Ελβετία με την Βικτόρια Πλζεν. Τότε, ο Γερμανός, ενώ οι δύο παίκτες κατευθύνονταν συντονισμένα για να πιέσουν την αντίπαλη άμυνα, άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση και επιτέθηκε στον Κούτσια, σπρώχνοντάς τον στο έδαφος και μιλώντας του με απειλητικό ύφος.

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.



La concurrence entre Behrens et Koutsias a l'air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI — Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026

Η ανακοίνωση της Λουγκάνο

«Αφού εξέτασε με εξαιρετική σοβαρότητα τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα εναντίον της Βικτόρια Πλζεν την τελευταία ημέρα του χειμερινού προπονητικού καμπ στο Μπένιντορμ, η Λουγκάνο επαναλαμβάνει με έμφαση ότι συμπεριφορές όπως αυτές που παρατηρήθηκαν δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατές με τις αξίες, τις αρχές και την αθλητική κουλτούρα του συλλόγου.

Πέρα από στιγμές νευρικότητας που μπορεί να προκύψουν περιστασιακά σε αγωνιστικό πλαίσιο, μια τέτοια αντίδραση είναι απαράδεκτη και δεν πρέπει ποτέ να είναι χαρακτηριστικό ενός παίκτη, πόσο μάλλον ενός επαγγελματία με την εμπειρία του Κέβιν Μπέρενς.

Ο ποδοσφαιριστής, πριν από την προπόνηση που άνοιξε την εβδομάδα, ζήτησε συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες του και ιδίως από τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος εμπλέκεται στο περιστατικό, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την πράξη του.

“Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για ό,τι συνέβη, πρώτα απ’ όλα από τον Κούτσια. Η συμπεριφορά μου απέναντί του ήταν ακατάλληλη και απαράδεκτη, όπως και τα επίθετα που του απεύθυνα.

Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Ζητώ επίσης συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τον σύλλογο. Ανεξάρτητα από την ένταση της στιγμής, δεν έπρεπε ποτέ να επιτρέψω στον εαυτό μου μια τέτοια συμπεριφορά”.

Όπως ανακοινώθηκε αμέσως μετά το περιστατικό, η Λουγκάνο χειρίστηκε την κατάσταση εσωτερικά και αξιολόγησε και έλαβε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες της και την ευθύνη που έχει κάθε μέλος έναντι της ομάδας και του συλλόγου”.