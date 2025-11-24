Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον: Αδιανόητη κόκκινη κάρτα στον Γκέιγ - Χαστούκισε συμπαίκτη του

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει την Έβερτον στο Όλντ Τράφορντ, και ένα αδιανόητο επεισόδιο διαδραματίστηκε κατά την διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Ιντρίσα Γκέιγ και τον Μάικλ Κιν.

Συγκεκριμένα στο 14ο λεπτό, μετά από την πρώτη φάση του αγώνα και ένα σουτ του Μπρούνο Φερνάντες που πέρασε έξω, ο Γκέιγ κινήθηκε απειλητικά προς τον Κιν και με μεγάλη ένταση άρχισε να του φωνάζει. Ο υψηλόσωμος αμυντικός φάνηκε να αιφνιδιάζεται, και τον απώθησε, με τον Σενεγαλέζο μέσο να τον χαστουκίζει και να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Τόνι Χάρινγκτον.