Κλωτσιά στο πρόσωπο, κόκκινη στο 2' και αρνητικό... ρεκόρ για παίκτη της Τσβόλε
Ο Μοντέιρο της Τσβόλε, αποβλήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα, στην Ολλανδία.
Ο Τζαμίρο Μοντέιρο βρέθηκε στο επίκεντρο του αγώνα Τσβόλε – Γκόου Αχέντ Ίγκλς, όχι για κάποιο γκολ ή ασίστ, αλλά για μια αρνητική στιγμή που έγραψε… ιστορία.
Μόλις στο 2ο λεπτό, ο 31χρονος μέσος αποβλήθηκε απευθείας για ένα εξαιρετικά σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον αρχηγό των αντιπάλων, Ματς Ντέιλ, τον οποίο χτύπησε με τις τάπες στο πρόσωπο. Πρόκειται μάλιστα για την πιο γρήγορη αποβολή που έχει δεχτεί ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Τσβόλε.
Η ομάδα του πλήρωσε ακριβά το αριθμητικό μειονέκτημα, γνωρίζοντας την ήττα με 0-2, την τρίτη διαδοχική στο πρωτάθλημα, κάτι που δημιουργεί πίεση ενόψει συνέχειας.
Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι τρεις αγωνιστικές, εκ των οποίων η μία με αναστολή. Έτσι, ο Μοντέιρο θα απουσιάσει από τα κρίσιμα εκτός έδρας ματς με Άλκμααρ και Φόλενταμ αυτή την εβδομάδα.
Η ίδια η Τσβόλε επιβεβαίωσε την απόφαση μέσω των επίσημων καναλιών της, διευκρινίζοντας ότι ο ποδοσφαιριστής αποδέχτηκε την ποινή χωρίς να καταθέσει ένσταση.