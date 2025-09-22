Κλωτσιά στο πρόσωπο, κόκκινη στο 2' και αρνητικό... ρεκόρ για παίκτη της Τσβόλε

Ο Τζαμίρο Μοντέιρο βρέθηκε στο επίκεντρο του αγώνα Τσβόλε – Γκόου Αχέντ Ίγκλς, όχι για κάποιο γκολ ή ασίστ, αλλά για μια αρνητική στιγμή που έγραψε… ιστορία.

Μόλις στο 2ο λεπτό, ο 31χρονος μέσος αποβλήθηκε απευθείας για ένα εξαιρετικά σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον αρχηγό των αντιπάλων, Ματς Ντέιλ, τον οποίο χτύπησε με τις τάπες στο πρόσωπο. Πρόκειται μάλιστα για την πιο γρήγορη αποβολή που έχει δεχτεί ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Τσβόλε.

Η ομάδα του πλήρωσε ακριβά το αριθμητικό μειονέκτημα, γνωρίζοντας την ήττα με 0-2, την τρίτη διαδοχική στο πρωτάθλημα, κάτι που δημιουργεί πίεση ενόψει συνέχειας.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι τρεις αγωνιστικές, εκ των οποίων η μία με αναστολή. Έτσι, ο Μοντέιρο θα απουσιάσει από τα κρίσιμα εκτός έδρας ματς με Άλκμααρ και Φόλενταμ αυτή την εβδομάδα.

1:35 - Jamiro Monteiro’s red card after 1 minute and 35 seconds was the fastest ever received by a PEC Zwolle player in the @Eredivisie, and the fastest in the competition overall since Jetro Willems was sent off for PSV against NAC Breda in February 2015 (29 seconds). Heated. pic.twitter.com/9QAePLIkkP — OptaJohan (@OptaJohan) September 21, 2025

Η ίδια η Τσβόλε επιβεβαίωσε την απόφαση μέσω των επίσημων καναλιών της, διευκρινίζοντας ότι ο ποδοσφαιριστής αποδέχτηκε την ποινή χωρίς να καταθέσει ένσταση.