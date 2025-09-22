Το θαυματουργό ελαιόλαδο που κρύβεται πίσω από τις επιτυχίες των ποδοσφαιριστών στην Κύπρο

Ένα εργοστάσιο στην Κύπρο που παράγει ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής, γεμάτο με πολυφαινόλες, οι οποίες καταπολεμούν τις φλεγμονές, Βοηθάει τους ποδοσφαιριστές να βελτιώνουν την απόδοση τους άπλα με ένα «κάψιμο» στο λαιμό και χωρίς χημικές ουσίες.

Σύμφωνα με τον παράγωγο ελαιολάδου Νικ Σχίζα, που κάποτε ήταν και ατζέντης στη FIFA, οι ποδοσφαιριστές που το ξεκίνησαν είναι πεπεισμένοι ότι τους βοηθά να αναρρώσουν γρηγορότερα και να παίξουν πιο σκληρά.

«Επέστρεφαν με πολύ περισσότερη ενέργεια. Ανάρρωναν πιο γρήγορα ανάμεσα στα παιχνίδια και ανάμεσα στις προπονήσεις τους και χωρίς να τους πιέζω. Επέστρεφαν ζητώντας περισσότερα» είπε χαρακτηριστικά.

Σε συνεργασία που είχε με τον εδαφολόγο Νίκολας Νετιέν, ξεκίνησαν μια επιχείρηση η οποία εμπορεύεται κάψουλες λαδιού με την επωνυμία «Oleaphen». Έτσι προμηθεύουν ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο (ακόμα και της Premier League της Αγγλίας), άλλα και όχι μόνο καθώς το χρησιμοποιεί και μια ομάδα ποδηλασίας που αγωνίζεται στην ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το Reuters, τα αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικά οφέλη προέρχονται από τη συλλογή των ελιών πριν ωριμάσουν, όταν εξακολουθούν ακόμα να περιέχουν υψηλά επίπεδα πολυφαινολών.

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Με αυτή τους την κίνηση οι δυο άνδρες, απέσπασαν το ενδιαφέρον από ερευνητές 2 πανεπιστημίων στην Κύπρο οι οποίοι θα ξεκινήσουν κλινικές μελέτες σε ποδοσφαιριστές που λαμβάνουν δόσεις αυτού του ελαιολάδου. Οι ερευνητές θα έχουν ως στόχο να προσθέσουν σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων, σχετικά με τις δυνατότητες του ελαιόλαδου για την υγεία ενώ προβλέπεται επίσης να μετρήσουν τα οφέλη για το μικροβίωμα του εντέρου.

Σε ένα ελαιοτριβείο στην επαρχία της Λάρνακας, ο Νετιέν, ο οποίος υποστηρίζει ότι παράγει λάδι με την υψηλότερη καταγεγραμμένη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, παρακολουθεί στενά τη διαδικασία εκχύλισης.

Συγκεκριμένα, παράγει μια πολυφαινόλη που ονομάζεται Oleocanthal, την οποία ο ίδιος αποκαλεί «το πιο φυσικό, ισχυρό αντιφλεγμονώδες στον κόσμο». Αυτό το λάδι πρώιμης συγκομιδής περιέχει 30 φορές περισσότερες πολυφαινόλες από το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και 100 φορές περισσότερη ολεοκανθάλη. Για να διατηρήσει αυτές τις ενώσεις άθικτες, το Oleaphen χρησιμοποιεί κάψουλες μιας χρήσης, που έχουν βάση τα φύκια αντί για φιάλες, αποτρέποντας έτσι την οξείδωση και τα απόβλητα.

Με βάση τα λεγόμενα του Νετιέν, αυτό που κάνουν είναι μια σύγχρονη αναβίωση μιας παλιάς πρακτικής.

«Υπάρχει μια παράδοση στη Μεσόγειο, ειδικά στην Ελλάδα και την Κύπρο, να φτιάχνουν λίγο ελαιόλαδο πολύ νωρίς στην εποχή… και αυτό το λάδι το κρατούσαν στο σπίτι για να το χρησιμοποιούν ως φάρμακο», εξηγεί.

«Δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι χιλιάδων ετών.»