Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ένα ντέρμπι που είχε και... νικητή και «ηττημένο»

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή. Ο Παναθηναϊκός «κράταγε» τους τρεις βαθμούς με το γκολ του Ντέσερς(48') μέχρι τις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 92' χάρη στον Ελ Καμπί και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο «Α. Νικολαΐδης» για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι δυο πλευρές μπορούν να αισθάνονται, για διαφορετικούς λόγους, αδικημένες από το αποτέλεσμα ή και κερδισμένες, ανάλογα με τον τρόπο που θα δουν το... ποτήρι του παιχνιδιού. Γιατί στην πραγματικότητα είναι και μισογεμάτο, αλλά και μισοάδειο.

Ο Παναθηναϊκός «γλίστρησε» και ο Ολυμπιακός πήρε το... μίνιμουμ

Τα νούμερα λένε πολλά και... τίποτα στο ποδόσφαιρο. Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε αρκετές φάσεις, ο Ολυμπιακός είχε 3 μεγάλες ευκαιρίες (και οι 3 από τον Ελ Καμπί) και ο Παναθηναϊκός μόλις... μία. Κάτι που σημαίνει πως οι «πράσινοι» ήταν λιγότερο κυριαρχικοί στο παιχνίδι, αλλά και περισσότερο αποτελεσματικοί. Είναι γνωστό το πρόβλημα των «ερυθρόλευκων» με τις ευκαιρίες που δεν κάνει γκολ και αυτό κόστισε και στο ματς με την Πάφο.

Το «τριφύλλι» πέτυχε σε ένα πολύ καλό χρονικό σημείο το γκολ με τον Ντέσερς (48ο λεπτό). Είναι διαφορετικό να πρέπει να διαχειριστείς ένα υπέρ σου σκορ για δυο ημίχρονα και εντελώς διαφορετικό για παραπάνω λεπτά. Αυτό που ουσιαστικά άλλαξε το παιχνίδι ήταν το... λάθος του Παναθηναϊκού να δώσει την μπάλα στον Ολυμπιακό.

Μια κάπως... φοβική τακτική που βλέπαμε πολλές φορές και από τον Βιτόρια, όταν η ομάδα του έπαιρνε το προβάδισμα. Με τις λύσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού να είναι περισσότερες, οι Ποντένσε, Ταρέμι εκμεταλλεύτηκαν το 60% της κατοχής που τους χάρισε ο αντίπαλος και το ματς «γλίστρησε» από τους γηπεδούχους στις καθυστερήσεις, όταν ο Ελ Καμπί σκόραρε.

Νικητές και ηττημένοι σε ένα ισόπαλο ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να νιώθει πικραμένος γιατί οι 3 βαθμοί χάθηκαν πέντε λεπτά πριν την λήξη του παιχνιδιού. Βέβαια, μετά από την αλλαγή προπονητή και με τα προβλήματα που κουβαλάει στην πλάτη, το 1-1 απέναντι σε μια πιο έτοιμη ομάδα δεν είναι και αποτέλεσμα για να λυπάται κανείς.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένος (με βάση την εικόνα του παιχνιδιού και τις ευκαιρίες), ωστόσο, θεωρώ δεδομένο πως ο Μεντιλίμπαρ θα τα ψάλλει στους παίκτες του. Κι όχι μόνο για τις χαμένες ευκαιρίες που δεν γίνονται γκολ, αλλά και για την γενικότερη στάση τους στο πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που και πάλι το... πέταξαν. Οι Πειραιώτες μπορούν πάντως να αισθάνονται σε ένα βαθμό... νικητές, αφού η υπεροχή τους στο δεύτερο ημίχρονο, μετουσιώθηκε σε γκολ. Γιατί όπως γνωρίζουμε, στην Ελλάδα μια ήττα από τον «αιώνιο» αντίπαλο την... κουβαλάς και στα επόμενα παιχνίδια. Τόσο αγωνιστικά, όσο και ψυχολογικά.