Ολυμπιακός: Νέο «χτύπημα» Καραπαπά για το χθεσινό ντέρμπι και τις διαιτητικές αποφάσεις

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο ντέρμπι που έριξε την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι πράσινοι προηγήθηκαν με γκολ του Ντέσερς και άγγιξαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, ωστόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις με γκολ του Ελ Κααμπί.

Κατά την διάρκεια του ντέρμπι των αιωνίων, ο Κώστας Καραπαπάς με αναρτήσεις του στο Instagram έκανε λόγο για «νέους κανονισμούς στη Λεωφόρο» ενώ δημοσίευσε και τη φάση για την οποία διαμαρτύρονται οι «ερυθρόλευκοι».

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού στέκεται κυρίως στη φάση με τον Καμπελά και την πτώση του Γάλλου μεσοεπιθετικού, για την οποία οι νταμπλούχοι Ελλάδας ζήτησαν πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο.

Σε νέα ανάρτησή του ο Κώστας Καραπαπάς τόνισε πως ο Ολυμπιακός άξιζε να πάρει τη νίκη: «Συνεχίζουμε βήμα-βήμα για το 49ο ιερό μας πρωτάθλημα. Χθες δεν πήραμε τη νίκη που αξίζαμε ξεκάθαρα, είδαμε… νέους κανονισμούς, αλλά συνεχίζουμε ΠΡΩΤΟΙ και ακάθεκτοι», ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς.



