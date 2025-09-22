Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ο χορός των 150 εκατομμυρίων ευρώ στο ντέρμπι της Λεωφόρου

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή. Ο Παναθηναϊκός «κράταγε» τους τρεις βαθμούς με το γκολ του Ντέσερς(48') μέχρι τις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 92' χάρη στον Ελ Καμπί και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο «Α. Νικολαΐδης» για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι δυο ομάδες μπορεί να μην δικαίωσαν τις προσδοκίες για ένα ντέρμπι γεμάτο φάσεις και γκολ, ωστόσο, η χρηματική αξία των παικτών που αγωνίστηκαν ήταν τεράστια (συνολικά 150.950.000 ευρώ).

Το «budget» στο ντέρμπι της Λεωφόρου και ο... ακριβός πάγκος

Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη μάχη του «χρηματιστηρίου» με το μπάτζετ της βασικής του ενδεκάδας να ανέρχεται στα 64.6 εκατ. ευρώ και την αγοραία αξία του Μουζακίτη να είναι η μεγαλύτερη (12.4 εκατ. ευρώ). Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έριξε στο τερέν της Λεωφόρου 44.7 εκατ. ευρώ, με την αγοραία αξία του Τετέ (10.1 εκατ. ευρώ) να είναι η μεγαλύτερη.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ο Ολυμπιακός πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, λόγω του βάθους του στον πάγκο, αφού με το που μπήκαν οι Ποντένσε και Ταρέμι το παιχνίδι άλλαξε και οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης.

Eurokinissi

Αυτό φυσικά αποδεικνύεται και από την αξία των χρημάτων ανάμεσα στους δυο πάγκους. Ο Παναθηναϊκός έριξε στην μάχη τους Κότσιρα (620.000 ευρώ), Σιώπη (1.9 εκατ. ευρώ), Ρενάτο Σάντσες (3.2 εκατ. ευρώ), Σφιντέρσκι (4.2 εκατ. ευρώ) και Μλαντένοβιτς (630.000 ευρώ). Συνολικά δηλαδή 10.550.000 ευρώ.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, μόνο με την αγοραία αξία του Έσε (12.4 εκατ. ευρώ) ξεπέρασε κατά πολύ τον «αιώνιο» αντίπαλο. Αν προσθέσουμε και τους Ποντένσε (5.7 εκατ. ευρώ) Τσικίνιο (4.6 εκατ. ευρώ), Ταρέμι (3.6 εκατ. ευρώ), Γιαζίτσι (4.8 εκατ. ευρώ), ο Ολυμπιακός έφερε από τον πάγκο του... 31.100.000 ευρώ!