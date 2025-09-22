Παναθηναϊκός: Μόλις 2 νίκες σε 10 επίσημα παιχνίδια για τους «πράσινους» σε Ελλάδα και Ευρώπη

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο ντέρμπι που έριξε την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με γκολ του Ντέσερς και άγγιξαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, ωστόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις με γκολ του Ελ Κααμπί.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτασε να μετράει μόλις δύο νίκες σε δέκα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει τη φετινή σεζόν. Ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του τον Ιούλιο, για τα προκριματικά του Champions League, μετρώντας μία ήττα και μία ισοπαλία απέναντι στη Ρέιντζερς. Μετά αυτή την εξέλιξη, «υποβιβάστηκε» στα προκριματικά του Europa League.

Στο πρώτο παιχνίδι με την Σαχτάρ Ντόνετσκ αναδείχθηκε ισόπαλος, δίχως τέρματα, ενώ στη ρεβάνς, έπειτα από 120 λεπτά αγώνα δίχως σκορ, το «τριφύλλι» πήρε την πρόκριση για τα playoffs του Europa League, στην διαδικασία των πέναλτι με 4-3.

Επόμενος αντίπαλος στα προκριματικά για δεύτερη τη τάξει ποδοσφαιρική διοργάνωση της UEFA, για τον Παναθηναϊκό ήταν η Σαμσουνσπόρ. Συγκεκριμένα στις 21 Αυγούστου ο Παναθηναϊκός υποδέθηκε την τουρκική ομάδα και επικράτησε 2-1. Στη ρεβάνς στην Τουρκία πήρε την ισοπαλία (0-0) και παράλληλα το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Στην 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League αλλά και στο πρώτο του ματς πρωταθλήματος, το «τριφύλλι» αναδείχθηκε ισόπαλο, 1-1 με τον Λεβαδειακό για να ακολουθήσει η ήττα με 3-2 από την Κηφισιά.

Η πιο πρόσφατη νίκη του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν ήταν αυτή κόντρα στην Athens Kallithea για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με 1-0. Το συγκεκριμένο τρίποντο αλλά και αυτό επί της Σαμσουνσπόρ αποτελούν οι μοναδικές νίκες για τους «πράσινους» στα δέκα παιχνίδια που έχουν δώσει έως τώρα την τρέχουσα σεζόν.

Αναλυτικά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού έως τώρα:

Ρέιντζερς - Παναθηναϊκός (προκριματικά Champions League): 2-0

Παναθηναϊκός - Ρέιντζερς (προκριματικά Champions League): 1-1

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ (προκριματικά Europa League): 0-0

Σαχτάρ - Παναθηναϊκός (προκριματικά Europa League): 3-4 στα πέναλτι, μετά από 0-0 στην κανονική διάρκεια

Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ (Play offs Εuropa League): 2-1

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός (Play offs Εuropa League): 0-0

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (2η αγωνιστική Stoiximan Super League): 1-1

Κηφισιά - Παναθηναϊκός (3η αγωνιστική Stoiximan Super League): 3-2

Παναθηναϊκός - Athens Kallithea (League Phase Κυπέλλου Ελλάδας Betsson): 1-0

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (4η αγωνιστική Stoiximan Super League): 1-1

Σύνολο: 2 νίκες, 6 ισοπαλίες, 2 ήττες