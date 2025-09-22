Παναθηναϊκός: Τα 156 λεπτά που έχει προηγηθεί και η... καθίζηση μετά το 60' που του κοστίζει

Το πρώτο «κλάσικο» της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναδείχτηκαν ισόπαλοι (1-1) στη Λεωφόρο χάρη στο γκολ του Ελ Καμπί στο 92', γκολ το οποίο κρατά τους «πράσινους» μακριά από τη νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Ντέσερς άνοιξε το σκορ στο 48', το «τριφύλλι» έφτασε μια... ανάσα από το τρίποντο στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη, ο Μαροκινός «κίλερ» όμως δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να πετύχει μια μεγάλη νίκη ψυχολογίας.

Κάπως έτσι, οι «πράσινοι» μετρούν μόλις 2 νίκες σε 10 επίσημες αναμετρήσεις, με τα δύο θετικά αποτελέσματα μάλιστα να είναι σε Ευρώπη και Κύπελλο και όχι στο πρωτάθλημα, στο οποίο μετρούν μόλις 2 βαθμούς με 2 ισοπαλίες, 1 ήττα και καμία νίκη.

Έχει προηγηθεί για 156' αγωνιστικά λεπτά αλλά... σβήνει μετά το 60' και το πληρώνει

«Απλώνοντας» περαιτέρω τις τρεις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού στη Super League, μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει ένα αρνητικό «μοτίβο», το οποίο έχει στοιχήσει επτά βαθμούς και τη χαρά της νίκης στο «τριφύλλι».

Αναλυτικότερα, σε 3 παιχνίδια πρωταθλήματος και συνολικά 293 αγωνιστικά λεπτά (μαζί με τις καθυστερήσεις) στη φετινή Stoiximan Super League, ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε να προηγείται για σχεδόν 156 λεπτά, δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει το πρώτο του τρίποντο! Κοινός «παρονομαστής» στους αγώνες αυτούς: η αγωνιστική πτώση στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 60ο λεπτό.

Ο Ρενάτο Σάντσες/Eurokinissi

Η αρχή έγινε με τον Λεβαδειακό, σε ένα παιχνίδι που το «τριφύλλι» ήταν εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε από τα... αποδυτήρια, με την εικόνα του να αλλάζει προς το κακό στο 2ο μέρος, για να ισοφαριστεί στο 86' από το όμορφο (και δύσκολο) τέρμα του Βέρμπιτς. Η συνέχεια δόθηκε στο Πανθεσσαλικό, πριν έρθει το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό όπου μετά το 60', το παιχνίδι «έγειρε» υπέρ του Ολυμπιακού.

Οι δηλώσεις Κόντη και Κυριακόπουλου αναδεικνύουν το πρόβλημα

Ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις μετά το «αιώνιο» ντέρμπι, αναφέρθηκε στη εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο μέρος, υπογραμμίζοντας με την σειρά του την απουσία φρεσκάδας και τρεξιμάτων σε αυτό το διάστημα. «Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η φρεσκάδα και τα τρεξίματα είναι πολύ σημαντικά. Δεν είχαμε αυτή τη φρεσκάδα στο δεύτερο μέρος και δεν μπορούσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», ανέφερε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Ανάλογα προβλήματα ανέδειξε και ο Κυριακόπουλος στις δικές του τοποθετήσεις, συμπληρώνοντας προβλήματα αγωνιστικής ταυτότητας και κυκλοφορίας της μπάλας. Ο χρόνος πιέζει και ο Κόντης έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο και στον τομέα της φυσικής κατάστασης και της ψυχολογίας της ομάδας... Όπως σωστά πρόσθεσε ο ίδιος ο 50χρονος τεχνικός στο τέλος των δηλώσεων του, «Θέλουμε χρόνο, αλλά δεν υπάρχει».