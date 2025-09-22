Μικρός ήρωας: Ο Μιχαήλ Πάνου ένωσε τον ποδοσφαιρικό κόσμο -Συγκλονιστική στιγμή στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ

Η 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ, ξεκίνησε και ο πρώτος βραβευμένος της βραδιάς ήταν ο μικρός Μιχαήλ Πάνου, οποίος συγκινήθηκε την στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή της της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση. Στις 30 Μαρτίου 2025 στην αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τα playoffs της Stoiximan Super League, ο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κι ο Σταύρος Πήλιος έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα, χαρίζοντας την φανέλα τους στον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος είχε νίκησε τη δύσκολη και μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, βράβευσε τον μικρό, οποίος νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο και καταχειροκροτήθηκε για το σθένος του.